Geçmişten günümüze Osmanlı mutfak kültürü

Osmanlı döneminde Mehmet Kamil tarafından kaleme alınan ve 1844’te yayımlanan Melceü’t Tabbahin (Aşçıların Sığınağı), Osmanlı mutfak kültürünü günümüze ulaştırıyor. Sultanahmet'te bir restoranın kütüphanesinde yer alan ve geleneksel yemeklerin yapımında bugün uygulanan yanlışların doğrularını içeren Melceü’t Tabbahin, Osmanlı mutfağındaki birbirinden farklı yemekleri gözler önüne seriyor.

25.08.2021 - 15:57

Geçmişten günümüze Osmanlı mutfak kültürü

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Restoran sahibi olan ve gazetecilik mesleğini de icra eden Recep İncecik, Osmanlı ve Türkiye mutfağına dair nadir kitapları kütüphanesinde bulunduruyor. İncecik, kitaplarda yer alan tarifleri restoranında uygulayarak yerli ve yabancı turist müşterilerin beğenisine sunuyor.

Tanzimat Fermanından 5 yıl sonra 1844’te yayımlanan Melceü’t Tabbahin (Aşçıların Sığınağı) Osmanlı gastronomisini günümüze ulaştırıyor.

Yemek tarifi ve Osmanlı yemek reçeteleri Mehmet Kamil tarafından kaleme alınan eser, çorba çeşitlerinden kebap ve külbastılara, yahniden pilakiye, börek çeşitlerinden sebze yemeklerine ve salatalara, dolmadan hoşaf ve şerbetlere varıncaya kadar birbirinden farklı yiyecek ve içeceğin tarifini içerisinde barındırıyor.

Kitap, geleneksel yemekler hakkında günümüzde yanlış bilinen ve uygulanan hususlarda da doğruları içeriyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan yemeklerin bazılarının orijinal tariflerini içeren Melceü’t Tabbahin, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Eser hakkında bilgi veren İncecik, tıpkı Melceü’t Tabbahin gibi gastronomi ve yiyecek kültürü üzerine birbirinden farklı kitapları kütüphanesinde barındırıyor. İncecik, Osmanlı ve Türkiye mutfağına dair nadir kitapları kütüphanesinde bulundurduğunu ve tarifleri restoranında da hayata geçirdiğini belirtiyor.

Melceü’t Tabbahin hakkında bilgi veren İncecik, “Osmanlı döneminde çıkmış ilk baskı bu, taş baskısı. Melceü’t Tabbahin. Onun dışında da tüm Osmanlıca kitapların basılı olanları var. Yazılı olanlar da, el yazmalarında mikro filmleri var. Hem Osmanlıca kitaplarımız var hem de Cumhuriyet'ten bu yana yapılmış Türkçe, Latin harflerle basılmış tüm yemek kitaplarımız var" dedi. 

"Melceü’t Tabbahin’de tas kebabı var. Tas kebabı deyince biz et sote gibi yapılan anlıyorduk. Tas nerede? Tasın kendisi yok. Ben ilk kez bu tarifte gördüm" diyen İncecik, "Tas kebabı tasın içinde yapılıyor. Ters çevriliyor, önce suyu akıyor. O şekilde yapılıyor. Sonra yoğurtla yapılıyor. Değişik tarifleri burada kitaplardan, orijinal tariflerden uygulayarak yapıyoruz” diye konuştu. 

KİTAPLAR İNGİLİZCEYE ÇEVRİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kitapların İngilizcesi'ni de düşündüklerini aktaran İncecik, "Orijinal yemek kitabı duracak, bir tarafı da İngilizce çevireceğiz bunları. O şekilde sunacağız, kendileri okuyacaklar. İlk baskıdan sonuna kadar hepsi var" dedi. 

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