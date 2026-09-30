Elde edilen verilerin henüz kesin bir sonuca işaret etmediğini vurgulayan Jones, şöyle devam etti:

"- Bu doğal bir oluşum da olabilir, insan yapımı bir yapı da olabilir. Şu anda yaptığımız şey, bunu bilimsel yöntemlerle araştırmak. Yerin derinliklerinden aldığımız toprak örnekleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz.

- Yüzeyin altında oldukça zenginleşmiş, organik, kapkara bir toprak gördük. Bunun çürümüş ahşap ya da insan faaliyetine dair bir kanıt olup olmadığını testlerle ortaya koyacağız."

Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi ) Araştırma Projesi'ni yürüten ekibin başkanı Cenker Atila ise gectiğimiz günlerde sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya platformlarında "Nuh'un Gemisi yüzde 100 kanıtlandı" gibi paylaşımlar bulunduğunu belirten Atila "Bu tam doğru sonuçları yansıtmasa da bu araştırma sürecinde çok çok önemli ve ilginç sonuçlara ulaştık. Toprak analiz süreci hala devam ediyor. Şimdilik yüzde 100 sonuca ulaşmasak da insanı hayrete düşüren verilere ulaştık. Bunlar kısa süre içinde bilimsel kitap ve makale olarak yayınlanacaktır." dedi.