Genç oyuncu Nejat Uygur Kağıt Ev'i anlattı

Star'ın yeni dizisi Kağıt Ev'de ‘Mert’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Nejat Uygur, rolü ile merak konusu. Nejat Uygur, Kağıt Ev’i ve canlandırdığı ‘Mert’ karakterini anlattı.



Kağıt Ev’ kadrosuna dahil olma sürecini anlatan Nejat Uygur, “İki tane dizide oynadım. Bir tanesi yeni başladı. Öyle uzun bir televizyon kariyerimde yok. Salgın hastalıktan dolayı Tiyatro sahnesine de çıkamıyorum. Kariyerimi bilmem ama hayatımın epeyce yorgun ve düşünceli olduğum bir döneminde geldi. Hayrıyla, şansıyla gelmiştir inşallah” dedi.



“KENDİME OLDUKÇA ACIMASIZIM”



Oyunculuğundan da bahseden Nejat Uygur, “Ben beğenmeyi çok seven bir insan değilim. Özellikle kendime oldukça acımasızım. Bunu da başarılı olma yolunda en büyük artım olarak görüyorum. Bir proje iyi değilse ve kimse 'iyi değil' diyemiyorsa bu proje adına çok büyük bir tehlikedir. Doğru eleştirileri konuşabilmeyi severim. Yakın çevremin yorumlarını mümkün olduğunca duymamaya çalışıyorum, bazen objektif olamayabiliyor. Sağ olsunlar herkes beğeniyor. Mutlu oluyorlar beni ekranda gördüklerinde. Eminim her projede olduğu gibi beğenen de vardır, beğenmeyen de…” dedi.



“UYGUR SOYADINI TAŞIMAK GURUR VERİCİ”



“Uygur” soyadını taşımanın kendisi için her zaman bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Nejat Uygur; “ Uygur soyadını taşımak elbette gurur verici. Bazen üstünde taşıdığın sorumluluk ağır gelebiliyor. Çünkü beklenti sana dair fazla oluyor. Her koşulda mutluyum, hiçbir dezavantajlı durumu olduğunu düşünmüyorum. Bunun da ötesinde her ailede yaşanan avantaj ve dezavantajlar vardır. Çocuklar için önemli olan sizin çözümleriniz. Onların sektörün içinde olması elbette tecrübe anlamında bana fayda sağlıyor. Fakat sağ olsunlar kararlarıma karışmazlar. Benim karar verme parametrelerim koşullarıma göre değişebilir” dedi.



Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın başrollerini paylaştığı Kağıt Ev, her pazartesi Star’da…