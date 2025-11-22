Genç sanatçıların eserleri SaDe 2024–2025 sergisinde

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün de İKSV ile yaklaşık 40 yıla dayanan köklü bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Bu uzun soluklu yol arkadaşlığı boyunca kültür ve sanat alanında birlikte yürümekten büyük gurur duyduklarını vurgulayan Sülün, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçı Destek Programı bu birlikteliğin güncel ve anlamlı bir örneği. Bu programın hem adını hem de içeriğini en başından birlikte oluşturduk. Her yıl beş sanatçıyı destekleyen programımızın ikinci döneminde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıları desteklemeye odaklandık ve destek kapsamımızı altı sanatçıyla genişlettik. Her biri kendi hikayesini, duygusunu ve yaşadığı çevreyi sanatıyla buluşturan genç sanatçılarımız bu programın gerçek kahramanları. Yaşadığımız zorlu dönemlerde, özellikle deprem bölgesinde diğer tüm destek ihtiyacı olan alanlar gibi sanat üretiminin desteklenmesinin de ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yalnızca eser üretimini değil, sanat yoluyla iyileşmeyi de destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz."