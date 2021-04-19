Genco Erkal ifade verdi: 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil

Sanatçı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında savcılığa gelerek ifade verdi. Erkal, "Twitter'daki 7 tane paylaşımlarım yüzünden oluyor. Hiçbirinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil" dedi.

DHA 19.04.2021 - 16:26

Genco Erkal ifade verdi: 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil

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Sosyal medya hesabı paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan ve ifadeye çağrılan Genco Erkal, bugün avukatı Aslı Kazan ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Erkal, 2016 ve 2020 yıllarındaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na ifade verdi. Genco Erkal'ın savcılığa verdiği ifadesinde paylaşımlarında suç unsuru olmadığını, hiçbir zaman hakarete başvurmadığını, suçlamayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

"HAKARET SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erkal basın mensuplarının sorusu üzerine, "Twitter’daki 7 tane paylaşımlarım yüzünden oluyor. Hiçbirinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.

İfadesinin ardından adliyeden çıkan Erkal'ın yanında destek için CHP'li Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ve Ali Şeker de bulundu.

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