General Hospital dizisinin yıldızı Anthony Geary hayatını kaybetti

"General Hospital" dizisinde canlandırdığı Luke Spencer karakteriyle tanınan hatta bu rolle sekiz kez Daytime Emmy ödülü kazanan ünlü oyuncu Anthony Geary yaşamını yitirdi.

78 yaşındaki oyuncunun üç gün önce geçirdiği planlı bir ameliyattan kaynaklanan komplikasyonlar sebebiyle Hollanda'da vefat ettiği açıklandı.

“BÜYÜK BİR ŞOK OLDU”

Acı haberi doğrulayan eşi Claudio Gama, “Bu benim, ailelerimiz ve arkadaşlarımız için büyük bir şok oldu. Tony, 30 yılı aşkın süredir benim arkadaşım, hayat arkadaşım ve eşimdi” dedi.

Utah'da büyüyen Anthony Geary, 1960'ların sonunda Los Angeles'a taşındı. "Room 222" dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü isim, daha sonra "All in the Family", "Dan August", "Mod Squad", "The Partridge Family", "Johnny Got His Gun" gibi yapımlarda rol aldı.

17 KEZ DAYTIME EMMY ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ

"General Hospital" ile şöhreti yakalayan ünlü isim, 1978'den 2015 yılına kadar dizide rol aldı. 17 kez Daytime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi ve 8 ödül kazandı.

2017'de dizide bir bölümde konuk oyuncu olarak rol alan Geary, Claudio Gama ile Amsterdam'a taşındı. Çift, 2019 yılında dünyaevine girdi.