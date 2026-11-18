Geniş Aile'nin Cevahir'i ve Ulvi'si yıllar sonra buluştu. Ufuk Özkan ile Bülend Çolak bir arada
18.11.2026 10:01
Geniş Aile, 2009-2011 yılları arasında yayınlandı.
Bir döneme damga vuran Geniş Aile dizisinin unutulmaz ikilisi Cevahir ve Ulvi'yi oynayan Ufuk Özkan ile Bülend Çolak yıllar sonra bir araya geldi.
Geniş Aile dizisiyle şöhreti yakalayan ve aylar önce karaciğer nakli olarak eski sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan Ufuk Özkan , çalışma hayatına da döndü.
Kısa süre önce bir filmde oynayan ve tiyatro oyunuyla da hayranlarının karşısına çıkan Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Tolga Canbeyli de Geniş Aile'de Kütük karakterine hayat vermişti.
Yayınlanan görüntülerde prova için sahnedeyken arkadan gelen “Cevo, Cevo, ortağım” sesini duyan Ufuk Özkan, “Bir dakika dur, bu ses…” diyerek kapıya yöneldi. O sırada Bülend Çolak ve Tolga Canbeyli sahneye geldi.
Bülend Çolak'ın "Ortağım ne yapıyorsun?" sözleri ve Tolga Canbeyli'nin de “Ağabey biz özümüzde çok iyi oyuncularız” demesi dikkat çekti.
Eski çalışma arkadaşı, görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık'ın donör olduğu Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli 3 Şubat’ta gerçekleşti.
Seneler önce Geniş Aile 'de Cevahir ve Ulvi'ye hayat veren Ufuk Özkan ile Bülend Çolak'ın birbirlerine sarılması ve Özkan'ın “Cuma namazı kalabalık olur diye cumartesi kılan Ulvi. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi” diye seslenmesi de dizideki replikleri akıllara getirdi.
SON HALİNE DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI
Öte yandan Ufuk Özkan, geçen ay rol aldığı filmin galasına katılan Ufuk Özkan, "Hastalık sonrası tempoya nasıl ayak uydurdunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
“Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Ben işkolik bir insanım, mesleğime de aşığım. Bu kadar erken geri dönmeme doktorlarım da şaşırdı. İki ay önceki sağlık kontrollerimde de değerlerim iyi çıktı. Beni seven herkes, hatta neredeyse tüm Türkiye iyileşmem için dua etti. Sevildiğimi biliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum."