Seneler önce Geniş Aile 'de Cevahir ve Ulvi'ye hayat veren Ufuk Özkan ile Bülend Çolak'ın birbirlerine sarılması ve Özkan'ın “Cuma namazı kalabalık olur diye cumartesi kılan Ulvi. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi” diye seslenmesi de dizideki replikleri akıllara getirdi.

SON HALİNE DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

Öte yandan Ufuk Özkan, geçen ay rol aldığı filmin galasına katılan Ufuk Özkan, "Hastalık sonrası tempoya nasıl ayak uydurdunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Ben işkolik bir insanım, mesleğime de aşığım. Bu kadar erken geri dönmeme doktorlarım da şaşırdı. İki ay önceki sağlık kontrollerimde de değerlerim iyi çıktı. Beni seven herkes, hatta neredeyse tüm Türkiye iyileşmem için dua etti. Sevildiğimi biliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum."