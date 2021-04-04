George Floyd tweet'ine tepki gelen Cher özür diledi

Cher, ABD'de geçen yıl George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

ntv.com.tr 04.04.2021 - 11:13

George Floyd tweet'ine tepki gelen Cher özür diledi

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Geçen hafta başında ünlü şarkıcı Cher, geçen yıl mayıs ayında George Floyd’u öldüren polis memuru Derek Chauvin’in duruşmasını izlerken Twitter’dan paylaşım yaptı.

74 yaşındaki şarkıcı, “Annemle konuşuyordum ve bana ‘George Floyd’u öldüren polisin davasını izliyorum ve ağlıyorum’ dedi. Ben de ona ‘Anne, biliyorum bu sana çılgınca gelecek ama orada olsaydım yardım edebilirdim’ dedim” şeklinde tweet attı.

Twitter kullanıcıları, ünlü şarkıcının “George Floyd’a yardım edebilirdim” sözüne öfkelenerek Cher’i eleştiren paylaşımlar yaptı.

"ŞARKI SÖYLEMEK IRKÇILIĞI SİLMİYOR"

Bir takipçisi “Seni severim Cher ama sözlerinde beyaz insan kibri var” derken; bir başkası, “Bu, onun ölümünü durdurmak için orada olup da elinden geleni yapanları kötülemek anlamına geliyor. Şarkı söylemek ırkçılığı silmiyor” yorumunu yaptı.

Cher, Twitter’dan gelen tepkiler üzerine, “Siyah topluluktan birilerini üzdüysem özür dilerim” paylaşımı yaptı.

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