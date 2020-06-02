George Floyd'un cenaze masraflarını eski boks şampiyonu Floyd Mayweather karşılayacak

Eski boks şampiyonu Floyd Mayweather, ırkçı polis şiddeti sonucu öldürülen Afro-Amerikalı George Floyd’un tüm cenaze ve anma masraflarını ödeyecek.

02.06.2020 - 12:29

2020-06-02T063921Z_526861979_RC2U0H9JOHFJ_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE.JPG

İlişkili Haberler

Ünlülerden ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine tepkiler

Ünlülerden ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine tepkiler

Adele: Irkçılık yaşıyor ve her yerde (ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine ünlülerden tepkiler)

Adele: Irkçılık yaşıyor ve her yerde (ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine ünlülerden tepkiler)

ABD’de George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, eski boks şampiyonu Floyd Mayweather, Floyd'un acılı ailesine destek önerisinde bulundu.

TMZ'nin haberine göre aileyle temasa geçen Mayweather, Floyd’un 9 Haziran’da Houston’da düzenlenecek cenazesinin tüm masraflarını karşılamayı teklif etti. Ailenin teklifi kabul edip etmediğ bilinmese de Mayweather; Houston, Minnesota, Charlotte ve adı sonra açıklanacak şehirde düzenlenecek cenazeleri düzenleyen şirkete 88 bin 500 dolarlık çek gönderdi.

Mayweather, cenaze işlerini yürüten şirkete 88 bin 500 dolar bağışladı. Mayweather, cenaze işlerini yürüten şirkete 88 bin 500 dolar bağışladı.

Floyd Mayweather’in kurucusu olduğu Mayweather Promotions adlı şirketin CEO’su Leonard Ellerbe bir açıklama yaparak, “Muhtemelen bunu söylediğim için bana kızacak, ama evet, cenazeyi kesinlikle ödüyor” dedi.

RAKİBİNİN CENAZESİNİ DE ÖDEDİ

Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak görülen Floyd Mayweather, beş kemer kazandıktan sonra 2017’de emekli oldu. Mayweather, daha önce de eski rakiplerinden birinin cenaze masraflarını karşılamasıyla gündeme gelmişti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...