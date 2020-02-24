Gerard Butler İskoç eteğiyle galada

İskoç oyuncu Gerard Butler geleneğini kırmızı halıya taşıdı.



50 yaşındaki ünlü aktör, Almanya’nın Berlin şehrindeki Westhafen Etkinlik ve Kongre Merkezi’nde yapılan 2020 Cinema for Peace Gala’ya geleneksel İskoç kıyafetiyle katıldı.



2020 Berlin Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen galada İskoç erkeklerinin giydiği “kilt” denilen etekle boy gösteren Butler, Mary’s Meals adlı yardım kuruluşuyla yaptığı çalışma nedeniyle ödüllendirildi. Kuruluş, açlık ve yoksulluğun çocukların eğitim almasını engellediği dünyanın en yoksul topluluklarında okul besleme programları düzenlemek üzere çalışıyor.



AKSİYON GERİLİM FİLMİNDE ROL ALACAK

Kariyerine tarihi filmlerle başlayan, daha sonra romantik komedilerin aranan ismi olan ve aksiyon filmlerde de kendini kanıtlayan Butler’ın yeni filmi aksiyon gerilim türündeki Remote Control olacak.