Gerçeğin Peşinde'de kan donduran itiraf

Gerçeğin Peşinde’de, dört yıl önce çocuğunu alarak eşini terk eden Medine Eskin’in kan donduran itirafı herkesi şaşkına çevirdi. Eşini terk ettikten sonra yanına aldığı 2 yaşındaki oğlu Kemal’i bir apartman girişine terk ettiğini itiraf eden Medine Eskin, tüm suçlunun baba Mehmet Sıddık Eskin olduğunu söyledi.

Evden kaçtıktan sonra bir kişiyle dini nikahla evlendiğini de söyleyen Medine Eskin, bu birliktelikten olan dört çocuğu da terk ettiği eşi Mehmet Sıddık Eskin’in nüfusuna kaydettiğini itiraf etti.

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