Gerçeğin Peşinde'de kan donduran itiraf

Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde’de, inanılması güç anlar yaşandı.

31.08.2020 - 18:01

Gerçeğin Peşinde'de kan donduran itiraf

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Gerçeğin Peşinde’de, dört yıl önce çocuğunu alarak eşini terk eden Medine Eskin’in kan donduran itirafı herkesi şaşkına çevirdi. Eşini terk ettikten sonra yanına aldığı 2 yaşındaki oğlu Kemal’i bir apartman girişine terk ettiğini itiraf eden Medine Eskin, tüm suçlunun baba Mehmet Sıddık Eskin olduğunu söyledi.

Evden kaçtıktan sonra bir kişiyle dini nikahla evlendiğini de söyleyen Medine Eskin, bu birliktelikten olan dört çocuğu da terk ettiği eşi Mehmet Sıddık Eskin’in nüfusuna kaydettiğini itiraf etti.

Gerçeğin Peşinde, hafta içi her gün saat 13.15’te canlı yayınla Star’da...

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