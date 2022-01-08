Gerçeğin Peşinde'de çocuklarını ararken abisini buldu

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde hafta içi her gün saat 13.00’de Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.



Iraz Konat (27), 2 çocuğunun şiddet gördüğü eşi Metin (31) tarafından kaçırıldığını iddia etti. Eşinin şiddetinden kaçarak kadın sığınma evine giden Konat, 2 senedir göremediği çocuklarına kavuşabilmek için Serap Paköz’den yardım istedi.



Iraz, kadın sığınma evinde kalırken tanıştığı arkadaşı Semra ile eşinin yanına Muş’a gittiğini belirtti. Öte yandan yine şiddet gördüğü için kadın sığınma evine gittiğini söyleyen Iraz, yakın arkadaşı Semra ile eşinin dini nikahla evlendiğini söyleyerek ağızları açık bıraktı. Metin, canlı yayına katılarak hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. 2 senedir Muş’ta bulunan evlerinde çocuklarıyla beraber yaşadığını ve Iraz’ın psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ifade etti.



Iraz, tüm bu iddiaların ardından yıllardır babası bildiği kişinin aslında dayısı olduğunu dile getirdi. Babasını hiç tanımadığını ve annesinin berdel karşılığı evlendirdiğini söylerken beklenmedik bir telefon izleyicileri şoke etti.



Iraz, yıllardır hiç tanımadığı abileri ve amcası olduğunu öğrendi. Canlı yayına telefon ile bağlanan abi Mehmet, babaları Zeki Demir’in vefat ettiğini ve kız kardeşinin her zaman arkasında olduğu dile getirdi.

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