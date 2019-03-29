Nüfusun artması ve çeşitliliğin ortaya çıkması ile birlikte tekstil tüketiminde ciddi bir artış yaşanıyor. İşte bu nedenle tekstil de çevreyi kirleten sektörler arasına girmiş bulunuyor. Sadece atık tekstil ürünleri değil, üretim süreci de doğayı tehdit ediyor, kaynakları daha hızlı tüketiyor. Örneğin sadece bir tişört ve kot pantolon üretimi için yaklaşık 20 bin litre su kullanılıyor.



Bu gerçekten yola çıkan Taypa Tekstil, başlattığı sürdürülebilirlik çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı. Bugüne kadar üretim tesislerine yaptığı yatırımlarla, enerji ve kimyasal kullanımını yüzde 90 azaltan, bir bardak su ile bir pantolon yıkayabilecek seviyeye gelen Taypa Tekstil, çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojiler kullanarak ham odundan yüksek kalitede lif üreten, Tencel, Modal, Refibra gibi patentli teknolojileri geliştiren Lenzing Group ile bir iş birliğine imza attı.



TAMAMI GERİDÖNÜŞÜMLÜ MALZEME

Modellerin tamamı sürdürülebilir kumaşlar ile üretildi.

Bu iş birliği kapsamında, Lenzing’in ham odundan elde ettiği lif bazlı kumaşlar kullanılarak yüzde 100 sürdürülebilirliği temsil eden “ECOllection” adlı bir koleksiyon üretildi. Kadın, erkek ve unisex modellerden oluşan koleksiyonun üretiminde organik kumaşların yanı sıra kullanılan tüm iplikler ve aksesuarlar da geri dönüştürülmüş malzemelerden seçildi. Ayrıca üretim, “zero wash” olarak adlandırılan çok az suyla yıkama tekniği ile gerçekleştirildi.



LENZİNG İŞBİRLİĞİ

Bu iş birliği ile ilgili olarak açıklama yapan Taypa Tekstil Genel Müdürü Burak Karaarslan, Türk denim sektörüne bir kez daha öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Taypa Tekstil olarak sürdürülebilirlik hedefimiz, kumaşın üretiminden lojistiğine kadar tüm alanları kapsıyor. Üretim tesislerimize yaptığımız yatırımlarla hem çok ciddi bir verimlilik sağladık hem de dünyamıza ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik. Şimdi de Lenzing ile yaptığımız iş birliğiyle bu sürece ve koleksiyona, sürdürülebilir kumaşları ve geri dönüştürülmüş aksesuarları da dahil ettik” dedi.

Taypa Tekstil, ECOllection

ECOllection’ın yüzde 100 sürdürülebilir üretimi temsil ettiğini belirten Karaarslan, “Tasarım stüdyomuz olan CreaTay’da geliştirdiğimiz “zero wash” tekniğini lazer teknolojisiyle birleştirerek, bu koleksiyonda fark yaratacak yıkama yöntemlerini kullandık. Ar-Ge çalışmalarımız ve bu projemizdeki gibi iş birlikleriyle sürdürülebilirlik faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü artık tüketiciler de çevreye karşı daha duyarlı ve sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor” dedi.