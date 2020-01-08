Ghadeer Sultan'ın ten rengini değiştiren makyajına tepki

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan profesyonel makyaj sanatçısı Ghadeer Sultan ten rengini değiştirerek yaptığı Noel makyajıyla tüm tepkileri üzerine çekti. Siyah peruk ve siyah ten makyajıyla dikkat çeken makyaj sanatçısı ırkçılık yaptığı yönünde birçok yorum aldı.

Fotoğrafları silmesi istenen Ghadder eleştirilere "Irkçılıktan nefret ediyorum, ırkçı değilim. Nerede olursanız olun ya da neye inandığınız önemli değil, hepimiz bu dünyanın çocuklarıyız ve hepimiz eşit olarak paylaşıyoruz. Güzellik tüm şekil ve renklerde gelir, bu yüzden birbirimizi sevelim ve birliğimizi kutlayalım" deyi cevap verdi.

Kuveytli sanatçı "Sadece işim konusunda neler yaptığımı neleri başardığımı göstermek istedim. Yaptığım sadece neler yapabileceğimi göstermek. Hepinizi seviyorum. Hayat yaşamak için" dedi.