Ghadeer Sultan'ın ten rengini değiştiren makyajına tepki

Yüzüne yaptığı makyajla ten rengini değiştiren makyaj sanatçısı Ghadeer Sultan, ırkçılıkla suçlanınca "Irkçı değilim neler yapabildiğimi göstermek istedim" dedi.

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Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan profesyonel makyaj sanatçısı Ghadeer Sultan ten rengini değiştirerek yaptığı Noel makyajıyla tüm tepkileri üzerine çekti. Siyah peruk ve siyah ten makyajıyla dikkat çeken makyaj sanatçısı ırkçılık yaptığı yönünde birçok yorum aldı.

Fotoğrafları silmesi istenen Ghadder eleştirilere "Irkçılıktan nefret ediyorum, ırkçı değilim. Nerede olursanız olun ya da neye inandığınız önemli değil, hepimiz bu dünyanın çocuklarıyız ve hepimiz eşit olarak paylaşıyoruz. Güzellik tüm şekil ve renklerde gelir, bu yüzden birbirimizi sevelim ve birliğimizi kutlayalım" deyi cevap verdi. 

Kuveytli sanatçı "Sadece işim konusunda neler yaptığımı neleri başardığımı göstermek istedim. Yaptığım sadece neler yapabileceğimi göstermek. Hepinizi seviyorum. Hayat yaşamak için" dedi.

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