Ghislaine Maxwell'in kefalet talebi reddedildi (Jeffrey Epstein davası)

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’e reşit olmayan genç kızları temin etmekle suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell (58), kefaletle serbest bırakılma talebi, kaçma riski gözününde bulundurularak reddedildi.

15.07.2020 - 08:26

Ghislaine Maxwell'in kefalet talebi reddedildi (Jeffrey Epstein davası)

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Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

KAÇMA RİSKİ YÜKSEK

New York'ta video konferans yoluyla görülen duruşmada hakim 2 Temmuz'da yakalanan Maxwell'in kaçma riskinin yüksek olması gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verdi.

21 TEMMUZDA HAKİM KARŞISINDA

Bir dönem Epstein'in kız arkadaşı olan Maxwell'in, Epstein'ın genç kızlara cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor. Hakkındaki iddiaları reddeden Maxwell Temmuz 2021'de hakim karşısına çıkacak.

Ghislaine Maxwell Ghislaine Maxwell

 5 MİLYON DOLAR KEFALET TALEBİ

Ancak avukatları koronavirüs riski nedeniyle müvekkillerinin 5 milyon dolarlık kefalet ücreti ile tutuksuz yargılanmasını talep etmişti.

35 YIL HAPİS  CEZASI GÜNDEMDE

New York, Brooklyn'deki Metropolitan Cezaevi'nde tutulan Maxwell suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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