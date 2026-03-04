Gıda ihracatının küresel buluşma noktası. Foodist İstanbul için geri sayım

Pazarlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Foodist İstanbul’un tanıtım çalışmaları dünya çapında devam ediyor. Gıda sektöründe uluslararası açıdan rüştünü ispatlamış Anuga, Gulfood, ProdExpo ve ISM Köln gibi fuarlar ziyaret edilerek, sektör liderleri Foodist İstanbul’a birebir olarak davet ediliyor. Bunun yanı sıra dijital pazarlama ve sosyal medya kampanyaları hedef ülkelerin tamamında sürüyor. Yerel, ulusal ve uluslararası basınla olan çalışmalar devam ediyor ve gıda sektöründeki önemli isimler fuara davet ediliyor. Ayrıca, fuar esnasında düzenlenecek olan yoğun etkinlik programı için de çalışmalar başladı. Foodist İstanbul boyunca sektörü yakından ilgilendiren başlıklarda, alanında uzman konuşmacılara etkinlik alanında yer verilerek ziyaretçi ve katılımcılara etkileşim dolu bir fuar deneyimi yaşatılacak.

Yüzde 100 odaklı ziyaretçi kitlesi

Foodist İstanbul, gıda ve içecek sektörünün üretici, ihracatçı ve marka temsilcilerini; zincir market yöneticileri, distribütörler, ithalatçılar, toptancılar, sektörün önde gelen karar vericileri ve satın alma profesyonelleriyle bir araya getirecek. Ziyaretçiler fuarda, geniş ürün yelpazesi içinde yeni markaları keşfetme, doğrudan üretici firmalarla temas kurma ve uluslararası ticaret fırsatlarını yerinde değerlendirme imkânı bulacak. Katılımcılar ise hedef kitleleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş birlikleri ve ihracat bağlantıları geliştirme fırsatı yakalayacak.

Dünyanın ilk üçü arasında yer alma hedefi

Foodist İstanbul, Türkiye’nin en büyük gıda fuarı olmanın ötesinde, dünyada ilk üç arasında yer almayı hedefliyor. Tüyap ve ALZ’nin üstün fuarcılık ve sektörel deneyimiyle Foodist İstanbul, gıda ve içecek sektörünün liderleri ile ticaret fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Katılımcı firmalar, bu küresel vizyonun bir parçası olarak kendi markalarını uluslararası arena için bir referans noktası haline getirme fırsatı yakalayacak.

Fuar Künyesi:

Yalnızca gıda ve içecek ürünlerine odaklanan ihtisas yapısıyla Foodist İstanbul; çikolata ve şekerlemeden kuruyemişe, et ve süt ürünlerinden yumurta ve balık ürünlerine, soğuk ve sıcak içeceklerden temel gıdalara ve gıda dışı ürünlere uzanan geniş bir ürün zincirini tek çatı altında buluşturuyor. Bu bütüncül yapı, sektörün farklı segmentlerini aynı platformda bir araya getirerek kapsamlı ve verimli bir ticaret ortamı oluşturuyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu’nun kalite ve organizasyon deneyimi ile ALZ Grup’un uluslararası gücünü bir araya getiren Foodist İstanbul, sektörün üretimden dağıtıma uzanan geniş ekosistemini aynı zeminde buluşturarak yeni iş birlikleri ve sürdürülebilir ticaret fırsatları için güçlü bir zemin hazırlıyor.

Fuar süresince sektörü yakından ilgilendiren güncel başlıklar çerçevesinde düzenlenecek etkinlik programında, alanında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Bu içerik akışı, fuarın ticari dinamizmini bilgi paylaşımı ve vizyoner perspektifle destekleyen önemli bir değer alanı oluşturuyor.

Foodist İstanbul, 1–4 Eylül 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Gıda ve içecek sektörünün geniş ürün çeşitliliğini tek çatı altında bir araya getiren bu güçlü ticaret platformuna ilişkin detaylı bilgiye www.foodistexpo.com adresinden ulaşabilecek.