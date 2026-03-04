Gıda ihracatının küresel buluşma noktası. Foodist İstanbul için geri sayım
04.03.2026 06:52
Türkiye gıda sektörünün tüm paydaşlarını tek bir vizyonda birleştiren Foodist İstanbul, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde küresel ticaretin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. "Dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma" hedefiyle yola çıkan organizasyon, katılımcılarına stratejik zamanlama, dev alım heyetleri ve eşsiz bir sektörel güç birliği vaat ediyor. (İlandır)
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve ALZ Grup iş birliğiyle, Türkiye Gıda Platformu’nun (TGP) güçlü desteği altında düzenlenecek olan Foodist İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Türkiye’nin gıda potansiyelini dünya vitrinine taşıyacak olan fuar, katılımcı firmalar için "Neden Foodist İstanbul?" sorusuna sunduğu beş stratejik avantajla sektörde yeni bir dönem başlatıyor.
Sektörel kuruluşların desteklediği “tek” fuar
Foodist İstanbul, Türkiye’de tüm gıda sektörel sivil toplum kuruluşlarını ortak bir vizyon etrafında bir araya getiriyor. “Türkiye Gıda Platformu” çatısı altında birleşen; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bağlı ihracatçı birlikleri (İHBİR, GAİB, AHBİB, OAİB, KİB, EİB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma hedefiyle, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve ALZ Grup iş birliğinde Foodist İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor. Bu dev iş birliği, katılımcılara sadece bir fuar alanı değil, sektörün tüm karar vericileriyle aynı çatı altında olma fırsatı sunuyor.
150’yi aşkın ülkeden yoğun ziyaretçi katılımı ve güçlü alım heyetleri
Küresel ticaretin merkezine konumlanan Foodist İstanbul, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.'nin 47 yıllık deneyimi ve ALZ Grup’un uluslararası gücüyle geniş kapsamlı ve nitelikli bir alım heyeti organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, CIS Bölgesi, Orta Asya, Türk Cumhuriyetler, Uzak Doğu ve Amerika’dan 150’yi aşkın ülkeden gelecek ziyaretçilerle birlikte, 20 odak ülkeden VIP alım heyeti fuar kapsamında katılımcı firmalarla bir araya gelecek. Toplamda 70.000’in üzerinde ziyaretçinin beklendiği organizasyonda, sektör profesyonelleri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde doğrudan ticaret ve iş birliği fırsatları yakalayacak. Bu, katılımcılar için yeni pazarlara açılmanın en kısa ve etkili yolu anlamına geliyor.
İhracat için en doğru zaman: Eylül avantajı
Fuarın Eylül ayında gerçekleştirilmesi, ihracatçılar açısından önemli bir zamanlama avantajı sunuyor. Gıda sektöründe Eylül, sipariş süreçlerinin hız kazandığı ve ticaret akışının şekillendiği en dinamik dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu dönemde alınan siparişler, Ekim ve Kasım aylarında üretime dönüştürülerek Aralık ayında sevkiyata hazır hale getirilebiliyor. Böylece firmalar, Ocak ve Şubat aylarında uygulanan sıfır gümrüklü kota avantajlarından etkin biçimde faydalanma imkânı elde ediyor.
Foodist İstanbul, doğru takvim stratejisiyle katılımcılarına rekabette güçlü bir konum kazandırıyor.
Foodist İstanbul, 1-4 Eylül'de küresel ticaretin merkez üssü olmaya hazırlanıyor.
Pazarlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Foodist İstanbul’un tanıtım çalışmaları dünya çapında devam ediyor. Gıda sektöründe uluslararası açıdan rüştünü ispatlamış Anuga, Gulfood, ProdExpo ve ISM Köln gibi fuarlar ziyaret edilerek, sektör liderleri Foodist İstanbul’a birebir olarak davet ediliyor. Bunun yanı sıra dijital pazarlama ve sosyal medya kampanyaları hedef ülkelerin tamamında sürüyor. Yerel, ulusal ve uluslararası basınla olan çalışmalar devam ediyor ve gıda sektöründeki önemli isimler fuara davet ediliyor. Ayrıca, fuar esnasında düzenlenecek olan yoğun etkinlik programı için de çalışmalar başladı. Foodist İstanbul boyunca sektörü yakından ilgilendiren başlıklarda, alanında uzman konuşmacılara etkinlik alanında yer verilerek ziyaretçi ve katılımcılara etkileşim dolu bir fuar deneyimi yaşatılacak.
Yüzde 100 odaklı ziyaretçi kitlesi
Foodist İstanbul, gıda ve içecek sektörünün üretici, ihracatçı ve marka temsilcilerini; zincir market yöneticileri, distribütörler, ithalatçılar, toptancılar, sektörün önde gelen karar vericileri ve satın alma profesyonelleriyle bir araya getirecek. Ziyaretçiler fuarda, geniş ürün yelpazesi içinde yeni markaları keşfetme, doğrudan üretici firmalarla temas kurma ve uluslararası ticaret fırsatlarını yerinde değerlendirme imkânı bulacak. Katılımcılar ise hedef kitleleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş birlikleri ve ihracat bağlantıları geliştirme fırsatı yakalayacak.
Dünyanın ilk üçü arasında yer alma hedefi
Foodist İstanbul, Türkiye’nin en büyük gıda fuarı olmanın ötesinde, dünyada ilk üç arasında yer almayı hedefliyor. Tüyap ve ALZ’nin üstün fuarcılık ve sektörel deneyimiyle Foodist İstanbul, gıda ve içecek sektörünün liderleri ile ticaret fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Katılımcı firmalar, bu küresel vizyonun bir parçası olarak kendi markalarını uluslararası arena için bir referans noktası haline getirme fırsatı yakalayacak.
Fuar Künyesi:
Yalnızca gıda ve içecek ürünlerine odaklanan ihtisas yapısıyla Foodist İstanbul; çikolata ve şekerlemeden kuruyemişe, et ve süt ürünlerinden yumurta ve balık ürünlerine, soğuk ve sıcak içeceklerden temel gıdalara ve gıda dışı ürünlere uzanan geniş bir ürün zincirini tek çatı altında buluşturuyor. Bu bütüncül yapı, sektörün farklı segmentlerini aynı platformda bir araya getirerek kapsamlı ve verimli bir ticaret ortamı oluşturuyor.
Tüyap Fuarcılık Grubu’nun kalite ve organizasyon deneyimi ile ALZ Grup’un uluslararası gücünü bir araya getiren Foodist İstanbul, sektörün üretimden dağıtıma uzanan geniş ekosistemini aynı zeminde buluşturarak yeni iş birlikleri ve sürdürülebilir ticaret fırsatları için güçlü bir zemin hazırlıyor.
Fuar süresince sektörü yakından ilgilendiren güncel başlıklar çerçevesinde düzenlenecek etkinlik programında, alanında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Bu içerik akışı, fuarın ticari dinamizmini bilgi paylaşımı ve vizyoner perspektifle destekleyen önemli bir değer alanı oluşturuyor.
Foodist İstanbul, 1–4 Eylül 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Gıda ve içecek sektörünün geniş ürün çeşitliliğini tek çatı altında bir araya getiren bu güçlü ticaret platformuna ilişkin detaylı bilgiye www.foodistexpo.com adresinden ulaşabilecek.