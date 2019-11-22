Gigi Hadid ile Zayn Malik tekrar görüşüyor

Gigi Hadid (24) ile Zayn Malik'in (26) 3 yıldır bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerinin yeniden başladığı iddia edildi.

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Gigi Hadid: Ünlü olduğunuzda hayatınız kontrolden çıkıyor

Gigi Hadid: Ünlü olduğunuzda hayatınız kontrolden çıkıyor

One Direction’ın eski üyesi şarkıcı Zayn Malik ile Gigi Hadid'in 2016'da Pillowtalk isimli klibinin çekimlerinde başlayan aşkları 3 yıl boyunca bir dargın bir barışık devam etti. Hatta bu yılın başında nişanlandıkları konuşulurken ikisi de yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahatler nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırma kararı aldı. Elbette bu resmi ayrılık için açıklamaydı.

'FARKLI PLANLARI VAR' AÇIKLAMASI

Hatta ikiliye yakın kaynaklar "Gelecekte yeniden bir araya gelme fikrine kimse olumsuz bakmıyor, ama onların hayatlarında yapmak istedikleri şeyler birbirinden farklı. Kafalarında farklı bir planlar var" ifadelerini kullansa da gerçeğin farklı olduğu biliniyordu.

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 ANNE ETKİSİYLE AYRILIK

Gigi Hadid'in, ilişkiyi kariyeri için tehdit olarak görmeye başlayan anne Yolanda Hadid'in etkisiyle bitirmeye karar verdiği konuşuluyordu.

YENİ AŞK 2 AY SÜRDÜ

24 yaşındaki model ayrılıktan kısa bir süre sonra ABD'nin evlendirme programı denilebilecek The Bachelorotte yarışmasıyla üne kavuşan Tyler Cameron ile aşk yaşamaya başladı. Ancak halka kapalı olması beklenen aşk sadece 2 ay sürdü. Zayn'ın ise ismi bu süreçte kimseyle anılmadı.

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BİR ŞANS DAHA

İkiliye yakın kaynaklar çiftin yeniden bağlantıya geçtikleri ve aşka bir şans daha vermeye hazırlandıklarını açıkladı.  İsminin verilmesini istemeyen kaynak "Birlikte biriktirdikleri çok fazla anıları var. Şimdilik iyi anlaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

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