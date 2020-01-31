Gigi Hadid LVMH Prize'da uzmanlara katıldı

Gigi Hadid, LVMH Genç Moda Tasarımcıları Ödülü'ne katılan yarı finalistlerin koleksiyonlarının sergileneceği sergi salonunda büyükelçi olarak görev yapacak.

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Influencerlar Caroline Daur ve Leaf Greener'in yanı sıra medya, e-ticaret ve aktivizmden diğer altı kişi, yargı panelinde Hadid'e katılacak.

"ONLAR MODANIN TANIKLARI"

Harper's Bazaar'ın haberine göre; LVMH'nin yürütme komitesi, Louis Vuitton'un direktörü ve başkan yardımcısı Delphine Arnault panelistlerle ilgili "Onlar modanın tanıkları ve temel aktörleri. Vizyonları en umut verici yetenekleri keşfetmeye yardımcı olur. Onlara sadakatleri ve bağlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

LAGERFELD ADINA ÖDÜL

LVMH jürisinin belirleyeceği kazanan 300.000 Euro nakit ödül artı LVMH uzmanlarından bir yıl koçluk alacak. Buna ek olarak, geçen yıl vefat eden tasarımcı Karl Lagerfeld adına genç bir tasarımcıya moda ödülü takdim edilecek. Tasarımcı 150 bin Euro ve LVMH ile bir yıllık bir mentorluk programı kazanacak.

