Gigi Hadid: Salona gidip koşamam

Formunu yüzme ve bisiklete borçlu olduğunu belirten Gigi Hadid spor salonunda koşmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söyledi.

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Gigi Hadid stil eleştirilerine isyan etti: Giyimime karışmayın

ABD'li model Gigi Hadid, Condé Nast Traveller dergisinin sorularını yanıtladı. Issız bir adaya düşse yanına alacağı tek şeyin bir mangal olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Hadid, adalarda tatil yapmayı çok sevdiğini belirtti.

VAZGEÇİLMEZİ GÜNEŞ KREMİ

Amerikalı oyuncu, minimal makyajın ve güneş kreminin vazgeçilmezleri arasında olduğunu açıkladı. 

Çocukken ata binen ve voleybol oynayan Hadid, New York’taki bir salondo boks yapıyor Çocukken ata binen ve voleybol oynayan Hadid, New York’taki bir salondo boks yapıyor

 "ÇOCUKLUĞUM DIŞ MEKANLARDA GEÇTİ"

Mesleği gereği sürekli ulaşım halinde olan genç yıldız, “Geziler sırasında formunuzu nasıl koruyorsunuz?” sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Spor salonuna gidip koşu yapamam, ölmeyi tercih ederim. Çocukluğum dış mekanlarda geçti. Bu nedenle her yere bisikletle giderim ve fırsat buldukça yüzerim.”

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