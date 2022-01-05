Giorgio Armani, Omicron varyantı nedeniyle defilelerini iptal etti

Giorgio Armani, corona virüsün hızlı yayılan Omicron varyantı nedeniyle 15 ve 17 Ocak'ta Milano'da gerçekleşmesi planlanan Sonbahar 2022 erkek defilelerini ve Paris'teki couture gösterisini iptal etti.

Haberler 05.01.2022 - 17:12

Giorgio Armani, Omicron varyantı nedeniyle defilelerini iptal etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hastanelerde Omicron yoğunluğu: Önümüzdeki iki aya dikkat

Hastanelerde Omicron yoğunluğu: Önümüzdeki iki aya dikkat

Omicron’a karşı maske uyarısı: Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskelerinizi atın

Omicron’a karşı maske uyarısı: Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskelerinizi atın

İtalyan tasarımcı Giorgio Armani, corona virüs pandemisinin Omicron varyantıyla tekrar kötüleşmesi nedeniyle Milano'da düzenlenecek olan Giorgio ve Emporio Sonbahar 2022 erkek defilelerinin yanı sıra Paris'teki Prive defilesini iptal etmeye karar verdi.

DİJİTAL VERSİYON BELİRSİZ

Milano merkezli moda evinden yapılan açıklamaya göre, bu karar büyük bir pişmanlıkla ve kötüleşen epidemiyolojik durum ışığında dikkatli bir şekilde düşünüldükten sonra alındı. Şovların dijital versiyonu için herhangi bir plan yok. Milano Erkek Haftası'nın 14-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

"SAĞLIK ÖNCELİKLİ OLMALI"

Harpersbazaar'ın haberine göre; Armani ayrıca bu ayın sonlarında Paris'te yapmayı planladığı Prive haute couture Bahar 2022 defilesini de iptal etmeyi seçti. Haute Couture, 24-27 Ocak tarihleri arasında Fransa'nın başkentinde gerçekleşecek.

Yapılan açıklamada "Gösteriler çok önemli ve yeri doldurulamaz durumlardır ancak hem çalışanların hem de halkın sağlığı ve güvenliği bir kez daha öncelikli olmalıdır" denildi. 

VAKALARDA ARTIŞ DEVAK EDİYOR

İtalya'daki yüksek aşılama oranına rağmen ülke, dünya çapındaki diğerleri gibi corona virüs vakalarında aralık ortasından ve Noel ve yeni yıl tatillerinde yaklaşık 100 bin yeni günlük enfeksiyon ve ek kısıtlayıcı hükümlerle bir artış gördü.

FRANSA'DA GÜNLÜK 160 BİN VAKA

Milano ve bölgesi Lombardiya, yeni Omicron varyantından ciddi şekilde etkilendi ve kısa süre önce, diğerlerinin yanı sıra hem iç hem de dış mekanlarda tüm halka açık yerlerde yüz maskesi takmaya geri dönüş anlamına gelen sarı bölge olarak sınıflandırılmaya geri döndü. Fransa'da enfeksiyonlar günlük 160 binden fazla yeni vakayla zirvede.

2020'DE ONLINE YAPILDI 

Şubat 2020'de, corona virüsün ilk dalgası İtalya'yı vurmaya başladığında, Armani, imzası olduğu markanın kadın sonbahar şovunu kapalı kapılar ardında, boş bir salonda, basın ve alıcı olmadan çekilen ve markanın Instagram ve Facebook hesaplarından görünür hale getirmeye karar verdi.

Eksi 20 derecede kaplıca keyfi

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...