Giorgio Armani, Omicron varyantı nedeniyle defilelerini iptal etti

İtalyan tasarımcı Giorgio Armani, corona virüs pandemisinin Omicron varyantıyla tekrar kötüleşmesi nedeniyle Milano'da düzenlenecek olan Giorgio ve Emporio Sonbahar 2022 erkek defilelerinin yanı sıra Paris'teki Prive defilesini iptal etmeye karar verdi.

DİJİTAL VERSİYON BELİRSİZ



Milano merkezli moda evinden yapılan açıklamaya göre, bu karar büyük bir pişmanlıkla ve kötüleşen epidemiyolojik durum ışığında dikkatli bir şekilde düşünüldükten sonra alındı. Şovların dijital versiyonu için herhangi bir plan yok. Milano Erkek Moda Haftası'nın 14-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

"SAĞLIK ÖNCELİKLİ OLMALI"

Harpersbazaar'ın haberine göre; Armani ayrıca bu ayın sonlarında Paris'te yapmayı planladığı Prive haute couture Bahar 2022 defilesini de iptal etmeyi seçti. Haute Couture, 24-27 Ocak tarihleri arasında Fransa'nın başkentinde gerçekleşecek.

Yapılan açıklamada "Gösteriler çok önemli ve yeri doldurulamaz durumlardır ancak hem çalışanların hem de halkın sağlığı ve güvenliği bir kez daha öncelikli olmalıdır" denildi.



VAKALARDA ARTIŞ DEVAK EDİYOR



İtalya'daki yüksek aşılama oranına rağmen ülke, dünya çapındaki diğerleri gibi corona virüs vakalarında aralık ortasından ve Noel ve yeni yıl tatillerinde yaklaşık 100 bin yeni günlük enfeksiyon ve ek kısıtlayıcı hükümlerle bir artış gördü.

FRANSA'DA GÜNLÜK 160 BİN VAKA



Milano ve bölgesi Lombardiya, yeni Omicron varyantından ciddi şekilde etkilendi ve kısa süre önce, diğerlerinin yanı sıra hem iç hem de dış mekanlarda tüm halka açık yerlerde yüz maskesi takmaya geri dönüş anlamına gelen sarı bölge olarak sınıflandırılmaya geri döndü. Fransa'da enfeksiyonlar günlük 160 binden fazla yeni vakayla zirvede.



2020'DE ONLINE YAPILDI



Şubat 2020'de, corona virüsün ilk dalgası İtalya'yı vurmaya başladığında, Armani, imzası olduğu markanın kadın sonbahar şovunu kapalı kapılar ardında, boş bir salonda, basın ve alıcı olmadan çekilen ve markanın Instagram ve Facebook hesaplarından görünür hale getirmeye karar verdi.

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