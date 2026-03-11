Gipsy Kings by Andre Reyes yeniden Türkiye'ye geliyor
11.03.2026 16:51
Grammy Ödüllü Gipsy Kings by Andre Reyes, daha önce de Türkiye'ye gelmişti.
Ünlü flamenko ve Latin müziği grubu Gipsy Kings, "Viva El Arte" turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor.
Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gipsy Kings by Andre Reyes, yeniden Türkiye'de sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü grup, üç farklı ilde hayranlarıyla buluşacak.
Gipsy Kings by Andre Reyes, 3 Temmuz'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 4 Temmuz'da İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 5 Temmuz'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.
"Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba" ve Baila Baila gibi dünya çapında hit olmuş şarkılarıyla tanınan grubun köklü mirası, Andre Reyes liderliğinde sahneye taşınıyor.
Fransa'da 1978'de kurulan, Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak tanınan, pop ve flamenko karışımı müzikleriyle müzikseverlerin gönlünde yer edinen grubun albümleri, dünya genelinde 60 milyonun üzerinde satıldı.