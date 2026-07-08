Gipsy Kings, Türkiye'ye geliyor. İstanbul konserine geri sayım
08.07.2026 15:48
Gipsy Kings, konserde repertuvarındaki sevilen eserleri seslendirecek.
Grammy ödüllü Latin müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye'ye geliyor. Ünlü grup, 18 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
Flamenko, rumba ve Latin müziğini özgün tarzıyla bir araya getiren Gipsy Kings, uluslararası müzik kariyeri boyunca yayımladığı albümler ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
"Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba", "Un Amor" ve "Escucha Me" gibi şarkılarıyla tanınan Gipsy Kings, "Historia 2026 Tour" kapsamında Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Grup, kurucu üyelerinden gitarist Tonino Baliardo eşliğinde 18 Eylül'de İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.