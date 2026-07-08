Gipsy Kings, Türkiye'ye geliyor. İstanbul konserine geri sayım

Flamenko, rumba ve Latin müziğini özgün tarzıyla bir araya getiren Gipsy Kings, uluslararası müzik kariyeri boyunca yayımladığı albümler ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

"Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba", "Un Amor" ve "Escucha Me" gibi şarkılarıyla tanınan Gipsy Kings, "Historia 2026 Tour" kapsamında Türkiye 'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Grup, kurucu üyelerinden gitarist Tonino Baliardo eşliğinde 18 Eylül'de İstanbul 'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.