Giray Altınok'tan yeni dizi. "Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi" geliyor
26.03.2026 14:35
"Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi" çok yakında izleyici karşısına çıkacak.
Ünlü oyuncu Giray Altınok, yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Altınok'un başrol oynadığı Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi'nden ilk kareler geldi.
Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan; “Prens”, “D.I.S.C.O”, “Var Bunlar”, “Başka Bir Sen” gibi projelerle adından söz ettiren Giray Altınok imaj değiştirdi. Son olarak sunuculuğunu üstlendiği yeni yarışma programının partisinde sakallı haliyle ortaya çıkan Altınok, hayranlarını şaşırtmıştı.
ÇEKİMLER İSTANBUL'DA BAŞLADI
Ünlü oyuncunun "Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi" adlı yeni dizisi için imaj değiştirdiği ortaya çıktı. Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu "Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi" dizisinin çekimleri sürüyor. Çekimleri İstanbul'da başlayan ve Budapeşte'de devam eden diziden ilk kareler yayınlandı.
Giray Altınok, diziden ilk kareleri kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.
GİRAY ALTINOK BAŞROLDE
Giray Altınok'un hem başrol oynadığı hem de proje tasarımına imza attığı 8 bölümlük dizi, kendine özgü şatosunda sıkı sıkıya bağlı hizmetkarlarıyla yaşayan, güvenilir sağ kolu Otto’nun sürekli eşlik ettiği, asırlık bir Avrupalı vampir olan Gustav Maier’in ilgi çekici hikayesini konu edecek.
Altonok, dizide vampir Gustav Maier’i canlandırırken; kadroda Özge Özpirinçci, Haluk Bilginer, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Ayşe Tunaboylu, Başak Parlak yer alıyor.
İlk olarak Avrupa dizi sektörü için önem arz eden Series Mania Festivali’nde tüm dünyaya tanıtılan ve büyük ilgi gören "Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi" adlı dizi çok yakında dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak.