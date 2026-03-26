Giray Altınok'tan yeni dizi. "Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi" geliyor

Giray Altınok'un hem başrol oynadığı hem de proje tasarımına imza attığı 8 bölümlük dizi, kendine özgü şatosunda sıkı sıkıya bağlı hizmetkarlarıyla yaşayan, güvenilir sağ kolu Otto’nun sürekli eşlik ettiği, asırlık bir Avrupalı vampir olan Gustav Maier’in ilgi çekici hikayesini konu edecek.

Altonok, dizide vampir Gustav Maier’i canlandırırken; kadroda Özge Özpirinçci, Haluk Bilginer, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Ayşe Tunaboylu, Başak Parlak yer alıyor.



İlk olarak Avrupa dizi sektörü için önem arz eden Series Mania Festivali’nde tüm dünyaya tanıtılan ve büyük ilgi gören "Gustav Maier'in Tuhaf Hikayesi" adlı dizi çok yakında dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak.