Pembepist etkinliğinde başarılı girişimci kadınlar ve genç girişimci iş kadınları,10 Mart günü, 13.00–18.00 saatleri arasında Intercity İstanbul Park‘ın ev sahipliğinde otomobilleriyle piste çıkacak. Girişimci kadınlar piste çıkarken bu kez erkekler tribünde olacak. Kadınlar arasındaki dayanışmayı artırmayı, kadınların cesaretine vurgu yaparak kadın girişimciliğini teşvik etmeyi amaçlayan Pembepist etkinliğinin hedef kitlesini kanun yapıcılar, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, medya ve tüm Türkiye kamuoyu oluşturuyor.



ZAMANA KARŞI AYARLANMIŞ ORGANİZASYONDA MÜCADELE



Pembepist etkinliği kokteyl ve açılış konuşmasıyla başlayacak, ardından rallici iş kadını Simin Bıçakçıoğlu katılımcılara pist gösterisini sunacak. Etkinlikte iş dünyasında ve kamuoyunda başarılarıyla adlarından söz ettiren kadınlar ve genç girişimci kadınlar sürücü olarak zamana karşı ayarlanmış bir organizasyonda piste çıkarak mücadele edecekler. 'Master Kadınlar‘ ve ‘Junior Kadınlar‘ın pist gösterisinin ardından ilk 3 dereceye giren yarışmacıların ödül töreni düzenlenecek, kadın sürücülere pembe tulum, pembe kadın hediye kutusu, katılım belgesi ve plaket armağan edilecek. Ü

KATILIM ÜCRETSİZ



Etkinliğin tanıtım videosu da çekilerek sosyal medyada kamuoyu ile paylaşılacak. Pembepist; garaj etkinlikleri, Otomobil Müzesi ile Traktör Müzesi ziyareti ve garaj içinde Power FM tırı ile müzik yayını gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Damla Florya Danışmanlık ise genç girişimci kadınlara ücretsiz danışmanlık ve swot analizi hizmeti verecek. Katılımın ücretsiz olduğu Pembepist etkinliği 700 davetliyi ağırlayacak. Sosyal medya ve alternatif iletişim kanallarında ses getirmeyi amaçlayan Pembepist, bu mecralarda canlı yayınlanacak.





KADINLAR PİSTTE, ERKEKLER TRİBÜNDE



Dünya çapında bir benzeri yapılmamış bir etkinlik olan Pempepist, girişimci kadınların birbirine destek olduğu Kadınlar Günü kutlaması ile başarılı iş kadınlarını ve genç girişimci kadınları bir araya getirerek kadın girişimciliği teşvik etmeyi hedefliyor.



Pembepist etkinliği, kadınların sürücü olarak otomobil kullanma becerisinin az olduğuna dair yaratılan algıyı yok etmek ve kadının becerikli olduğu alanları ortaya çıkarmak amacıyla "Kesin Kadındır" mottosu ile düzenlenecek. Gençlere örnek olacak başarı hikayelerini geniş kitlelere ulaştıracak Pembepist etkinliğinde kadınlar ve genç kadınlar kendi firma logolarının olduğu otomobillerle piste çıkacaklar. Etkinlik öncesi rallici iş kadını Simin Bıçakçıoğlu genç girişimci kadınlara ve iş kadınlarına eğitim verecek. Aynı gün kadın sürücülerin kim olduğunu anlatan tanıtım videosu çekilecek.



PEMBEPİST NASIL BAŞLADI?



Genç girişimci Didem Fatinoğlu‘nun projesi olan Pembepist etkinliği, kişisel bir girişim olarak çok sayıda kişi ve kurumun gönüllü desteğini alarak olgunlaşan ve dünyada benzeri olmayan bir etkinlik olarak kadın girişimciliğini teşvik etmeyi amaçlayan özgün bir proje.



Aklına koyduğu projeyi gerçekleştirmek için yola yalnız çıkan, zaman içinde projesine destek olabilecek kurum ve kişileri Pembepist etkinliğine ikna ederek destek olmalarını sağlayan Didem Fatinoğlu, genç yaşında hayata geçirmeyi başardığı Pembepist etkinliğinin sadece bir örnek olduğunu, kadınların içlerindeki potansiyeli açığa çıkardıklarında projeleriyle sosyal yaşamda büyük fark yaratacaklarının altını çiziyor.