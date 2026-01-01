Gişede tarih yazdı. Zootropolis 2 rekor kırdı
01.01.2026 15:20
NTV - Haber Merkezi
Disney imzalı "Zootropolis"in devam filmi olan "Zootropolis 2" küresel gişede elde ettiği 1,46 milyar dolarlık hasılatla tarihe geçti.
2016 yapımı Oscar ödüllü "Zootropolis"in devam filmi olan "Zootropolis 2", 28 Kasım'da vizyona girdi. Disney imzalı animasyon filmi, gişe başarısını rekorla taçlandırdı. Dünya genelinde 1,46 milyar dolar hasılat eden eden film, 2019 yapımı Frozen 2'nin 1,45 milyar dolarlık rekorunu geride bırakarak Disney'in en yüksek gişe yapan filmi oldu.
Jared Bush ve Byron Howard'ın birlikte yönettiği “Zootropolis 2” filmi, Judy ve Nick'in Zootropolis'e gelişiyle şehirde yaşanan kaosa odaklanıyor.
Filmin seslendirme kadrosunda ise Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Shakira gibi isimler yer alıyor.
"Zootropolis 2" filmi, vizyona girdikten 17 gün sonra 1 milyar barajını aşmayı başardı.
“Zootropolis 2” filminin Türkçe dublajında tilki Nick Wilde'ı seslendiren isim ise ilk filmde olduğu gibi ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu.
Öte yandan Çin sinemalarında da 500 milyon dolar sınırını aşan film, ülkede şimdiye kadar gösterilen en başarılı Hollywood yapımlardan biri olarak adından söz ettirdi.