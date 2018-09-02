Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca ile eski avukatı Oktay Süleyman Öztürk arasındaki vekalet ücreti icraya taşınıyor.
Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; Karaca'nın iki ayrı davasında avukatlık yapan Öztürk, 11 bin 500 TL avukatlık ücreti için icra takibi başlattı.
İcra takibi, Karaca'nın yeni avukatının itirazı üzerine durduruldu. Öztürk bu kez icra takibinin devamı için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Öztürk oyuncudan, kötü niyet tazminatı da talep etti.
Gizem Karaca'ya tazminat istemi
Yaşam
Oyuncu Gizem Karaca ile eski avukatı arasındaki vekalet ücreti adliyelik oldu.
Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca ile eski avukatı Oktay Süleyman Öztürk arasındaki vekalet ücreti icraya taşınıyor.