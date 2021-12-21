Gizem’in 17 yaşındaki arkadaşı Muhterem’in de 1 aydır kayıp olduğu anlaşıldı

Canlı yayına telefon ile gelen kayıp ihbarı herkesi şoke etti. Telefon bağlantısı yapan Teslime Karaca(57), 17 yaşındaki kızının 25 kasım’dan beri kayıp olduğunu dile getirdi.

Kızının daha önce Gizem ile arkadaşlık yaptığını söyleyen Teslime, “Kızımı, Gizem kaçırdı” diyerek ağızları açık bıraktı. Teslime, kızının bulunması için Gerçeğin Peşinde programından yardım istedi.



Sayma Akbaş(46) ile Turan Çeke(49) 6 Kasım’da kaybolan 18 yaşındaki kızlarını bulmak için Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvurdu.



Gözü yaşlı anne Sayma kızının sosyal medya üzerinden tanıştığı Gizem(19) ile beraber kaçtığını ve Gizem’in, kızının aklına girerek sakladığını iddia etti.



Gizem, canlı yayına telefon bağlantısı yaparak İlayda ile beraber kaçtığını ama daha sonra kendisini bırakıp gittiği ifade etti. Bu iddialarından sonra 18 yaşındaki genç kızın arkadaşı Gizem ile beraber olduğu ortaya çıktı.



BERABER GELDİLER



İddiaların odağındaki Gizem, İlayda ile beraber Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’ye katılarak hakkında söylenenleri doğruladı. Acılı anne Sayma, 15 gün boyunca göremediği kızına canlı yayında kavuştu. İlayda ve Gizem’in ailesi canlı yayında yüzleşti.