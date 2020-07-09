Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera gölde kayboldu

Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, ortadan kayboldu.

California’ya bağlı Ventura emniyet müdürlüğü, çarşamba günü geç saatlerde Naya Rivera'nın kayıp olarak bildirildiğini ve arama kurtarma operasyonunun sabah devam edeceğini söyledi.



33 yaşındaki Rivera ve dört yaşındaki oğlunun öğleden sonra bir bot kiraladığı ve gölde boğulmuş olabileceklerinin düşünüldüğü belirtildi.

Rivera, 4 yaşındaki oğluyla beraber Piru Gölü'nde tekneyle açıldıktan sonra ortadan kayboldu. ABD medyası, çocuğun olaydan yaklaşık üç saat sonra başka bir kayıkçı tarafından botta yalnız bulunduğu ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.



Çocuğun, yetkililere kendisinin ve annesinin yüzdüğünü ancak annesinin asla geri dönmediğini söylediği açıklandı.



Rivera'yı arama çalışmaları sürüyor.



Rivera, daha önce aktör Ryan Dorsey ile evliydi.