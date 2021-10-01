Gloria Estefan: 9 yaşında taçize uğradım

Amerikalı-Kübalı pop yıldızı Gloria Estefan, müzik okulundayken annesinin güvendiği bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. 64 yaşındaki sanatçı "İstismara uğrayan çocukların yüzde 93'ü tacizcilerini tanıyor ve onlara güveniyordu. Biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" dedi.

İLK DEFA ANLATTI

Estefan, çocukken uğradığı tacizi ilk defa, kızı ve yeğeni ile yaptığı Facebook Watch adlı şovunda duyurdu. Amerikan televizyon kanallarının bir diğer tanınan ismi Clare Crawley de Red Table Talk: The Estefans adlı programın bir bölümüne katılıp, bir rahip tarafından tacize uğradığını anlattı.

Eserin adı: 'Parayı al ve kaç