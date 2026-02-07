Göbeklitepe ve Taş Tepeler Berlin'de. 44 eser ilk kez sergilenecek
07.02.2026 10:50
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler bölgesinin 12 bin yıllık mirası, Berlin’de dünya ile buluşuyor.
Dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri Göbeklitepe ve çevresindeki "Taş Tepeler" bölgesinin eserleri, Berlin'de görücüye çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisinin açılışı, Museuminsel Berlin’deki James-Simon Galerie’de 10 Şubat Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin’de açılacak sergiyi sosyal medya hesaplarından duyurdu. “Berlin’de insanlık tarihinin başladığı yere kapı aralıyoruz!" diyen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“10 Şubat’ta açılışını yapacağımız “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisiyle, Şanlıurfa müzemizden seçilen 89 eser ve 4 replikayı dünya ile buluşturacağız. Eserlerin 44’ü ilk kez sergilenecek. 19 Temmuz’a kadar açık kalacak sergide, Isabel Muñoz’un Taş Tepeler fotoğrafları da yer alacak. Neolitik Çağ’da insanlığın büyük dönüşümünü, Berlin’in kalbinde anlatacağız. Taş Tepeler’in mirasını, kararlılıkla dünyaya taşıyoruz.”
Sergi, tarımsal üretimin başlamasıyla ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik dönüşümü de bütüncül bir çerçevede sunacak.
SERGİDE 89 ORİJİNAL ESER YER ALIYOR
“Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” adlı sergide, Göbeklitepe ve Taş Tepeler bölgesinden elde edilen buluntulara ev sahipliği yapan Şanlıurfa Müzesi koleksiyonundan seçilen Neolitik Çağ’a ait 89 eser ile 4 eser replikası yer alacak. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ışık tutan özgün örnekler arasında bulunan parçaların yer alacağı sergideki eserlerin 44’ü ilk kez sergilenecek.
Sergi, avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata ve besin üretimine geçiş sürecini bütün yönleriyle ele alacak. Mimari, sanat, heykeltraşlık, inanç sistemleri ve toplumsal örgütlenmenin doğuşu, Göbeklitepe ve çevresindeki tapınaklar, taş sütunlar, kabartmalar ve figüratif heykeller üzerinden anlatılacak. Serginin ziyaretçileri, erken dönem toplumsal ritüelleri, ilk dini inanışları ve toplulukların örgütlenme biçimlerini yakından görme imkanı bulacak.
MUÑOZ'UN FOTOĞRAFLARI DA SERGİDE
Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Isabel Muñoz’un Taş Tepeler’de çektiği fotoğraflar da sergideki yerini alacak. Yalnızca arkeolojik alanları değil, Neolitik toplulukların yaşam izlerini; insan figürleri, dokular ve ışık aracılığıyla sanatsal bir dille yorumlayan Muñoz’un bu fotoğrafları, ziyaretçilere Taş Tepeler’in tarihsel derinliğini çağdaş bir bakışla deneyimleme imkânı sunacak.
Göbeklitepe ve Taş Tepeler anlatısı daha önce Roma Kolezyumu’nda büyük ilgi görmüştü.
GÖBEKLİTEPE VE TAŞ TEPELER ULUSLARARASI SAHNEDE
Berlin’de ilk kez düzenlenecek olan sergi, Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler’in kültürel ve bilimsel önemini uluslararası platformda güçlü biçimde tanıtacak. Türkiye’den Berlin’e getirilen bu eşsiz Neolitik eserler, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınaklarından biri olan Göbeklitepe’nin önemini bir kez daha gözler önüne serecek.
“Toplumun Keşfi: 12.000 Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisi 19 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.