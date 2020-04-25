Gökçe Bahadır karantina günlerini anlattı

Star TV dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı Oya Toksöz karakteri sonrası Sezen Aksu’nun şarkılarından ilham alınarak hazırlanan İzmir’in Kızları müzikaliyle konuşulan Gökçe Bahadır, İbrahim Selim’in YouTube’daki programına konuk oldu.

"DİNLENME FIRSATIM OLDU"



Karantina günlerini anlatan oyuncu, “Evde olmak bana iyi geldi. O kadar yoğun çalışıyormuşum ki, bu virüs sayesinde dinlenme fırsatım oldu. Evi de özlemişim” dedi.

"EVİN İŞİ HİÇ BİTMİYORMUŞ"





Bahadır "Bu süreçte yaptığım en büyük hata; dikkatsizce yemek yemek. İpin ucu kaçıyor gibi. Ayrıca anladım ki; evin işi hiç bitmiyormuş. Yine de şu anki halimden memnunum çünkü bir ara tansiyonum düşecek kadar çok çalışıyordum.”



Gökçe Bahadın son olara Gökhan Özoğuz ile birlikte Kendi Yolumda filminde rol aldı

"OSCAR'LIK MÜCADELE VERDİM"



Tanınmasını sağlayan Hayat Bilgisi dizisine başlamadan önce oyuncu olmak için Oscar’lık bir mücadele verdiğini söyleyen Gökçe Bahadır "Ergenlik yıllarımda televizyonda ne kadar yarışma varsa katıldım, Hugo’ya bile. Trafik programı bile sundum. Çılgınca bir mücadelem oldu. Yeter ki, ekrana çıkayım modundaydım. Hayat Bilgisi ve Yaprak Dökümü benim için çok özeldi, o günleri özledim" dedi.

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"



Her kadın gibi zamanında çeşitli estetik denemelerim olduğunu itiraf eden Bahadır "Kendimizi mutsuz hissettiğimiz şeyler varsa düzeltmeye karşı değilim” dedi.

