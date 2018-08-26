Star TV’nin Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Bahadır bir süredir Yunan Yiannis Magkos ile birlikte.



Sabah’ın haberine göre Bahadır ve Magkos, Marmaris'te verilen bir partide sevgilisiyle eğlenirken görüntülendi.



Yiannis Magkos, Simi Adası’nın dünyaca ünlü restoranı Manos’un sahibi olan Mano Magkos’un oğlu. Yiannis Magkos, 20 yılı aşkın süredir Simi Adası’nda hizmet veren, bugüne kadar birçok ünlü ismi misafir eden Manos adlı restoranın D Maris şubesinden sorumlu.



36 yaşındaki Bahadır'ın Magkos ile özel partide tanıştığı, o zamandan beri gözlerden uzak yerlerde görüştükleri iddia edilmişti.

Gökçe Bahadır, en son birlikte olduğu Efe Duru’dan bu yılın başında ayrılmıştı. Ayrlılığın ardından, “Anlaşamadık ve karşılıklı saygı çerçevesinde ayrılma kararı aldık” ifadesini kullanmıştı.

GÖKÇE BAHADIR'DAN MEDCEZİR YORUMU