Gökçe Bahadır'ın şanssız günü

Gökçe Bahadır otomobilinin anahtarı bozulunca özel şoföründen yardım istedi. Yeni gelen otomobil de bozulunca kahkaha krizine giren 38 yaşındaki oyuncu, çareyi taksiye binmekte buldu.

26.03.2020 - 10:32

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Gökçe Bahadır, annesi Dilek Bahadır ile birlikte önceki akşam Etiler’de yol kenarında araçlarının içerisinde objektiflere takıldı. Corona virüs nedeniyle evde kalmaya özen göstermeye çalıştığını söyleyen Bahadır, alışveriş ve banka işleri için dışarıya çıktığını ancak otomobilinin bozulduğunu söyledi.

ŞOFÖRÜ BEKLEDİLER


Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;  38 yaşındaki oyuncu  "Arabamın anahtarı bozuldu. Şoförümü bekliyorum. Yedek anahtarı getirecek" açıklamasını yaptı.

Yedek anahtar da otomobili çalıştırmadı Yedek anahtar da otomobili çalıştırmadı

"BU ARAÇ DA ARIZALANDI"

Yaklaşık 30 dakika sonra gelen şoför, anahtarla arabayı çalıştıramayınca Gökçe Bahadır ve annesi, araçlarındaki eşyayı alarak şoförlerinin şahsi arabasına geçti. Ancak o otomobil de bozulunca Gökçe Bahadır, kahkaha krizine girdi. Arabadan inen Bahadır, basın mensuplarına gülerek "Bu araç da arızalandı" dedi.

Muhabirlerin, "Bizim aracımız sizi evinize kadar bıraksın" teklifine teşekkür eden Gökçe Bahadır, yoldan geçen bir taksiye binerek evinin yolunu tuttu.

JET SOSYETE'DEN CORONA ÖZEL BÖLÜM

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