Yeşilçam 'ın usta oyuncuları arasında yer alan ve "Altın Çocuk" lakabıyla tanınan Göksel Arsoy'un hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. 90 yaşında hayatını kaybederek sinema dünyasını yasa boğan Göksel Arsoy'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Göksel Arsoy kimdir ? Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy kaç yaşında, neden öldü?

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Kayseri'de 15 Mart 1936'da dünyaya gelen Göksel Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı'nda çalıştı.

Yapımcı Fuat Rutkay ve yönetmen Sırrı Gültekin'in dikkatini çekmesinin ardından 1957'de "Kara Günlerim" filmiyle sinemaya adım atan Arsoy, "Kelepçe" ve "Samanyolu" filmleriyle kısa sürede Yeşilçam'ın önde gelen oyuncuları arasına girdi.

Özellikle 1959 yapımı "Samanyolu" filminde Belgin Doruk ile başrolü paylaşması, sanatçının kariyerinde dönüm noktası oldu. Usta sanatçı, Belgin Doruk ile 15 filmde birlikte rol aldı. İkili, dönemin en sevilen sinema çiftlerinden biri haline geldi.

Göksel Arsoy'un sinema kariyerinde oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da önemli yer tuttu. Kendi film şirketini kurarak 12 yapım üreten Arsoy, çocukluk yıllarından itibaren büyük ilgi duyduğu havacılığı sinemaya taşıdı. Unutulmaz oyuncu, Türk sinemasının ilk havacılık filmlerinden biri olarak nitelendirdiği 1963 yapımı "Şafak Bekçileri"nde hem yapımcılığı üstlendi hem başrol oynadı.

Sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcı kimliği, müzik çalışmaları ve sinemaya kazandırdığı farklı türdeki projelerle de Yeşilçam'da kendine özgü bir yer edindi.

90 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz jönleri arasında yer alan sanatçının vefatını kızı Aşkım Arsoy, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Arsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatından dolayı üzüntüsünü paylaşarak, şunları kaydetti:

“Yeşilçam'ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Arsoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu. 'Şafak Bekçileri'nden 'Altın Çocuk' serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”