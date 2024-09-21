Göksu Travertenleri yıldızlar altında mest etti



Pamukkale'yi andıran beyaz taş yapısıyla ve turkuaz renkli göletleriyle bilinen Göksu Travertenleri, doğaseverlerin ve turistlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bu alan, bu kez gece karanlığında astro fotoğrafçıların ustalık dolu kadrajlarına yansıdı.

Mineralli suyun şekillendirdiği beyaz travertenler, ışıkla boyama ve uzun pozlama teknikleri kullanılarak hayran bırakan karelere dönüştürüldü. Sanatçılar, Göksu Travertenleri'nin eşsiz doğasını ve benzersiz atmosferini fotoğraflarında ölümsüzleştirirken, bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çekti.



Göksu Travertenleri, sadece gündüz değil, geceleri de sunduğu muhteşem manzaralarla doğa ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir adres haline geldi.