Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? (2021 Survivor yarışmacısı Gonca Kakar)

Survivor Türkiye 2021'e yedek kadrodan ünlüler takımına giren Gonca Kakar kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Survivor Türkiye ünlüler takımı yarışmacısı Gonca Kakar hakkındaki işte tüm merak edilenler..

27.02.2021 - 20:26

Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? (2021 Survivor yarışmacısı Gonca Kakar)

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survivor 2021'e yedek kadrodan Gonca Kakar, Aleyna Çalışkan ve fenomen Doğan Keser katıldı.

32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Gonca Kakar, Beden eğitimi öğretmenliği ve Pilates eğitmenliği yapıyor.


Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıracak Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında.

Fiziğiyle ve hırslı yapısıyla dikkat çeken Gonca Kakar, dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu ifade ediyor.

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