Gonca Vuslateri bu sefer hastanelik oldu

Ekranlara bir süredir ara veren ve bu süreçte de tiyatro yapan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz hafta Fırat Tanış’la birlikte rol aldığı Erkek Arkadaşım Bir Feminist isimli oyun sırasında sahnede fenalaştı. Oyunu erken bitirmek zorunda kalan Vuslateri tansiyonu düştüğü için sağlık problemi yaşadığını söyleyerek seyirciden özür diledi.

Gonca Vuslateri serum takılı fotoğrafını paylaştı

HASTANEDEN FOTOĞRAF



Vuslateri dün Instagram hesabından tekrar rahatsızlandığını ve bu sefer hastanelik olduğunu açıkladı. Hastaneden serum takılı fotoğrafını paylaşan oyuncu yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:



"SERUMLARA DÜŞTÜM"



Güzel dostlar, biricikler ve şahane seyirciler. Rahatsızlandığım için seyahatimden acele dönüp hastaneye gelmeme rağmen maalesef bu sefer hastalık beni yendi ve serumlara düştüm. Bugün-yarın oyunu başka tarihe erteledik. Aralık ayında uzun bir takvimimiz var. Bu iki oyunu da ekleyip zilleri takicez ciki ciki yapicez.

Erkek Arkadaşım Bir Feminist oyununun afiş fotoğrafı

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ HAYATTA"



Bu süreçte dünya güzeli feminist partnerim Fırat Tanış size emanet. Ben de azucuk dinlenip sizlerin nazar duasına misafirperverlik yapmaya devam edeceğim. Yoğun tempo, hava değişikliği, gripler, soğuklar, ağrılar derken anlaşıldı ki sağlık her şeyden önemli hayatta. 'Bir dakika!' deyip kendine özen vereceksin. Arayan soran geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ederim. Seyircimin bugün tutamadığım ellerini ertelenen tarihte öpmek, başımın üstüne koymak sözüyle....