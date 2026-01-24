Gonca Vuslateri, Gaffar Okkan'ı ölüm yıl dönümünde andı

2001 yılında Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, vefatının 25'inci yılında anılmaya devam ediyor. Bugün Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anılan Ali Gaffar Okkan'ı oyuncu Gonca Vuslateri de unutmadı.

Gaffar Okkan'ın mezarı başında çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, Diyarbakır'da da görev yapmış olan emekli dedesinin oyun arkadaşı olduğunu ve her okul dönüşü birlikte oyunlar oynadıklarını belirtti.

“GAFFAR AMCAN ÖLDÜ, DEDEN ARTIK OYUN OYNAYAMAZ”

Dedesinin çok hisli biri olduğunu da değinen Vuslateri, paylaşımında "Okuldan eve geldim bir gün. Ev sessiz. Herkes ayrı bir odada. Anneannem; 'Oyun oynayamaz deden artık kızım. Gaffar amcan öldü. Deden, artık oyun oynayamaz' dedi" ifadelerini kullandı.



Bir çocuk annesi ünlü oyuncu, sözlerine "O gün tam 5 dakika önce pilot, şimdi emekli albay olan dayım. Sadece 'bugün de kalmayayım eve gideyim ağabey' dediği için kızının düğününü, Asya’yı ve yaşamı görebiliyor" diye devam etti.