Gonca Vuslateri, Gaffar Okkan'ı ölüm yıl dönümünde andı
24.01.2026 16:07
Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Gaffar Okkan'ı andı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Gonca Vuslateri, 2001 yılında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Gaffar Okkan'ı 25'inci ölüm yıl dönümünde unutmadı.
2001 yılında Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, vefatının 25'inci yılında anılmaya devam ediyor. Bugün Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anılan Ali Gaffar Okkan'ı oyuncu Gonca Vuslateri de unutmadı.
Gaffar Okkan'ın mezarı başında çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, Diyarbakır'da da görev yapmış olan emekli dedesinin oyun arkadaşı olduğunu ve her okul dönüşü birlikte oyunlar oynadıklarını belirtti.
“GAFFAR AMCAN ÖLDÜ, DEDEN ARTIK OYUN OYNAYAMAZ”
Dedesinin çok hisli biri olduğunu da değinen Vuslateri, paylaşımında "Okuldan eve geldim bir gün. Ev sessiz. Herkes ayrı bir odada. Anneannem; 'Oyun oynayamaz deden artık kızım. Gaffar amcan öldü. Deden, artık oyun oynayamaz' dedi" ifadelerini kullandı.
Bir çocuk annesi ünlü oyuncu, sözlerine "O gün tam 5 dakika önce pilot, şimdi emekli albay olan dayım. Sadece 'bugün de kalmayayım eve gideyim ağabey' dediği için kızının düğününü, Asya’yı ve yaşamı görebiliyor" diye devam etti.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Gonca Vuslateri, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
“OYUN BENİM İÇİN YILLAR ÖNCE BİTTİ”
Ailesinde herkesin asker olduğunu ve bayramları çok mutlu kutladıklarını söyleyen Gonca Vuslateri, "Gece olunca anılar anlatılırdı. yaşlar helal olurdu. Herkes uyurdu. Dedem uyuyamazdı" dedi.
Bir gün dedesine "Gaffar amca neden öldü?" diye sorduğunu anlatan Vuslateri, dedesinin ise "Boşver kızım. Büyüyünce üzülürsün" dediğini belirtti.
Gonca Vuslateri, sözlerini "Oyun benim için yıllar önce bitti. İyi oyuncu da değilim aslında. Avare İbo’nun yalancısıyım. Gaffar Okkan, dedem İbrahim Ertan’a saygımla..." diye noktaladı.
Ali Gaffar Okkan, 1952 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi.
PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ, ŞEHİT OLDU
Evli ve 2 çocuk babası Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü akşam saatlerinde makamından çıkarak Valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu. Hain saldırıda, Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.