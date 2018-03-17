Gonca Vuslateri ile Burak Ertoğan boşanıyor

'Düğüm Salonu' filmi bu hafta vizyona giren Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık açıklamasında bulundu.
"HUKUKİ OLARAK DA SONLANDIRMAYA KARAR VERDİK"
2015 yılında Burak Ertoğan’la dünya evine giren 31 yaşındaki oyuncu, "Eşim Burak Erdoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündeme, bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
GONCA VUSLATERİ'NİN DUYURUSU