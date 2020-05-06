Gonca Vuslateri: Siz bana bulaşmasın diye tedbir almışsınız

Dünya genelinde 3 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı uzmanlar karantina önerisinde bulunuyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takmasının hayati öneme sahip olduğu biliniyor. Buna rağmen uyarıları dikkate almayan ya da unutan isimler oluyor. Oyuncu Gonca Vuslateri de önceki gün aynı hatayı yaptı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Vuslateri Cihangir'de görüntülendi.



Köpeğini gezdirdiği görülen Vuslateri'nin corona virüse karşı hiçbir tedbir almadan sokağa çıkması dikkat çekti. Telefonlarından başını kaldıramayan Vuslateri, görüntülendiğini fark edince panikledi.



Gonca Vuslateri, muhabirlerin "Hiçbir önlem almamışsınız" sözlerine gülerek, "Siz bana bulaşmasın diye tedbir almışsınız işte..." şeklinde yanıt verdi.

