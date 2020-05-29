Gonca Vuslateri: Uzun zaman sonra buluşan kız kardeşler

Corona virüs salgını nedeniyle evde izole olan oyuncu Gonca Vuslateri, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte dostlarına kavuştu. Vuslateri, sosyal medya hesabından Demet Akbağ, Oya Başar ve Sedef İybar ile yan yana olduğu bir kareyi paylaşarak, "Uzun zaman sonra buluşan kız kardeşler" notunu düştü.

29.05.2020 - 14:37

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Tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını nedeniyle herkesin eve kağandığı bu dönemde, yavaş yavaş normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte insanlar, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Bu isimlerden biri olan oyuncu Gonca Vuslateri de Demet Akbağ, Oya Başar ve Sedef İybar ile bir araya gelerek yan yana çekildikleri bir fotoğrafı Instagram'dan yayınladı.

"EN ÖZEL GÜN SANIRIM"

Vuslateri, paylaşımında "Uzun zaman sonra buluşan kız kardeşler. 'Onlar olmasa ben ne yaparım?' dediğim en özel gün sanırım... Kaç senedir koyun koyuna, dostluk dostluğayız. Bozulmasın..." ifadelerini kullandı.

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