Görenler Büyük Kanyon sanıyor. Erzurum'un saklı hazinesine yoğun ilgi

Erzurum kent merkezine 94 kilometre mesafede Narman ilçesinde bulunan Narman Peribacaları, kırmızı toprağı ve jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor. Yurt içi ve dışından gelen ziyaretçileri ağırlayan doğa harikası, Amerika'nın Colorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik gösteriyor.

12 kanyondan oluşan bölge, halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak biliniyor. Alternatif turizm rotaları arasında öne çıkan bölgeye gelen ziyaretçiler, peribacalarını gezip kızıl vadiler arasında fotoğraf çekiliyor.

Nevşehir'den gelen bir vatandaş “Erzurum'daki peri bacalarını çok merak ediyordum. Burası Nevşehir'dekinden çok daha farklı, gezip görülmeye değer. Çok güzel, küçük sanıyordum ama çok büyük bir alan, görülmesini tavsiye ederim” dedi.

Tanzanya'dan gelen bir ziyaretçi ise bölgenin kızıllığının kartpostallık manzaralar oluşturduğunu belirterek “Erzurum çok güzel, her yer kırmızı. Nevşehir'deki beyaz ama burası çok farklı, gezilmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Narman Peribacaları, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'ne alınmıştı.