Görenler inanamadı. Aynı günde iki farklı mevsim yaşanıyor

11.06.2026 10:31

Görenler inanamadı. Aynı günde iki farklı mevsim yaşanıyor
IHA

Van'ın yükseklerde kar, ovalarında açan rengârenk çiçekler dikkat çekiyor.

İHA
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Van, coğrafi yapısı ve iklim çeşitliliği sayesinde aynı gün içinde iki farklı mevsimi bir arada yaşatıyor. Haziran ayında yüksek kesimlerde kar görülürken, ovalar çiçek açtı.

Van’ın Bahçesaray, Çatak ve Gevaş gibi dağlık ilçelerinin yüksek kesimlerinde kış mevsiminin etkisi hala sürüyor. Haziran ayının ortalarına gelinmesine rağmen kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar örtüsü etkisini sürdürürken, ovalarda açan rengârenk çiçekler baharın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. 

 

Özellikle Gevaş, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinin yüksek kesimlerinde dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplı kalırken, daha alçak rakımlı alanlarda kırmızı gelincikler, sarı ve mor çiçekler doğayı adeta renk cümbüşüne dönüştürüyor. 

IHA

Van'da adeta iki mevsim aynı anda yaşanıyor.

Bir yanda kıştan kalma görüntüler, diğer yanda baharın canlı renkleriyle oluşan manzaralar vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

 

Aynı karede hem karla kaplı dağların hem de çiçeklerle süslenmiş ovaların yer alması Van'ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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