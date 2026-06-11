Görenler inanamadı. Aynı günde iki farklı mevsim yaşanıyor

Bir yanda kıştan kalma görüntüler, diğer yanda baharın canlı renkleriyle oluşan manzaralar vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Aynı karede hem karla kaplı dağların hem de çiçeklerle süslenmiş ovaların yer alması Van 'ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.