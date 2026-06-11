Görenler inanamadı. Aynı günde iki farklı mevsim yaşanıyor
11.06.2026 10:31
Van'ın yükseklerde kar, ovalarında açan rengârenk çiçekler dikkat çekiyor.
Van, coğrafi yapısı ve iklim çeşitliliği sayesinde aynı gün içinde iki farklı mevsimi bir arada yaşatıyor. Haziran ayında yüksek kesimlerde kar görülürken, ovalar çiçek açtı.
Van’ın Bahçesaray, Çatak ve Gevaş gibi dağlık ilçelerinin yüksek kesimlerinde kış mevsiminin etkisi hala sürüyor. Haziran ayının ortalarına gelinmesine rağmen kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar örtüsü etkisini sürdürürken, ovalarda açan rengârenk çiçekler baharın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor.
Özellikle Gevaş, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinin yüksek kesimlerinde dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplı kalırken, daha alçak rakımlı alanlarda kırmızı gelincikler, sarı ve mor çiçekler doğayı adeta renk cümbüşüne dönüştürüyor.
Van'da adeta iki mevsim aynı anda yaşanıyor.