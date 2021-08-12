Görkem Demiral kimdir? (Masterchef yarışmacısı Görkem Demiral kaç yaşında ve nereli?)

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Ekranların büyük ilgiyle takip edilen, uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadeleleri devam ediyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümle birlikte 3'lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, ilk turda Nasi Goreng yemeği yapmaya çalıştı.

Yarışmanın 2. turunda, 5 yarışmacı arasından seçilen ve en yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacı Görkem Demiral, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren dokuzuncu isim oldu.

MASTERCHEF GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

23 yaşında olan Görkem Demiral, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen İzmirli olan yarışmacı, 6 senedir aşçılık yapıyor.



Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral, geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi oldu.



Annesi Faslı olan Görkem'in ablası Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim televizyon programlarına yarışmacı olarak katılan Esra Demiral'dır.

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