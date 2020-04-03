Gossip Girl yıldızı Leighton Meester ikinci bebeğine hamile

03.04.2020 - 11:06
Gossip Girl'ün Blair'ı Leighton Meester ile The O.C.'nin Seth'i Adam Brody, 4 yaşındaki kızları Arlo ile birlikte objektiflere takıldı. Los Angeles sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülenen çiften Meester'ın belirginleşen karnı dikkat çekti.
İlk bebeklerini 2015 yılında kucaklarına alan çift, ikinci kez ebeveyn olma heyecanı yaşadıklarını doğruladı.
Bebek haberinin bu kadar geç duyulması ise en son geçen yıl bir galada görüntülenen çiftin özel hayatlarını gizli tutmaya çalışmasına ve bu konudaki başarılarına bağlandı.