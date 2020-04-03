Gossip Girl yıldızı Leighton Meester ikinci bebeğine hamile

Gossip Girl'ün Blair'ı Leighton Meester ile The O.C.'nin Seth'i Adam Brody, 4 yaşındaki kızları Arlo ile birlikte objektiflere takıldı. Los Angeles sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülenen çiften Meester'ın belirginleşen karnı dikkat çekti.

Fotoğraf: Backgrid USA

İlk bebeklerini 2015 yılında kucaklarına alan çift, ikinci kez ebeveyn olma heyecanı yaşadıklarını doğruladı.

Ünlü çift Ready Or Not galasında (Fotoğraf: Getty Images Turkey)

Bebek haberinin bu kadar geç duyulması ise en son geçen yıl bir galada görüntülenen çiftin özel hayatlarını gizli tutmaya çalışmasına ve bu konudaki başarılarına bağlandı.