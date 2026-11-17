Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy için geri sayım başladı. 7 Şubat 2027'de düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak Grammy adayları açıklandı. Her yıl olduğu gibi adaylar arasında birçok sürpriz ve hayal kırıklıkları da bulunuyor. İşte Grammy adaylıklarına dair detaylar…

Grammy 2027 adaylarında birçok kategoride kadın yıldızlar öne çıkarken, Raye, 11 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen ismi oldu. İngiliz şarkıcıyı 9 adaylıkla Rosalia takip etti.

Ella Langley, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo ve Lambert de 7 dalda adaylıkla öne çıkarken; Bruno Mars, Taylor Swift, Geese, Leon Thomas ve Olivia Dean de birden fazla kategoride adaylık elde etti.

HARRY STYLES LİSTEDE YOK

Dördüncü albümü "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." ile büyük bir çıkış yakalayan Harry Styles, Grammy adaylıklarının en büyük hayal kırıklığı oldu. “Aperture” adlı single çalışmasıyla da dikkat çeken Styles, hiçbir kategoride aday gösterilmedi.

ARIANA GRANDE 4 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ

Bir diğer hayal kırıklığı yaratan isim de Ariana Grande oldu. 2027 Grammy Ödülleri 'nde güçlü bir performans sergilemesi beklenen şarkıcı, “Yılın Albümü” ve “Yılın Kaydı” kategorilerinde adaylık elde edemedi. Grande, Grammy'de 4 dalda aday gösterildi.

2026'ya "Boston" şarkısıyla damga vuran ve parçası Bilboard Hot 100 listesinde iki numaraya kadar yükselen Stella Lefty de hiçbir dalda adaylık elde edemedi.