Grammy adaylıklarında sürprizler ve hayal kırıklıkları. Harry Styles listede yer almadı
17.11.2026 11:35
69'uncu Grammy Ödülleri, 7 Şubat 2027'de gerçekleşecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.
2027 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı. İngiliz şarkıcı Raye 11 adaylıkla öne çıkarken, sürprizler ve hayal kırıklığı yaratan isimler dikkat çekti.
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy için geri sayım başladı. 7 Şubat 2027'de düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak Grammy adayları açıklandı. Her yıl olduğu gibi adaylar arasında birçok sürpriz ve hayal kırıklıkları da bulunuyor. İşte Grammy adaylıklarına dair detaylar…
Grammy 2027 adaylarında birçok kategoride kadın yıldızlar öne çıkarken, Raye, 11 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen ismi oldu. İngiliz şarkıcıyı 9 adaylıkla Rosalia takip etti.
Ella Langley, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo ve Lambert de 7 dalda adaylıkla öne çıkarken; Bruno Mars, Taylor Swift, Geese, Leon Thomas ve Olivia Dean de birden fazla kategoride adaylık elde etti.
HARRY STYLES LİSTEDE YOK
Dördüncü albümü "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." ile büyük bir çıkış yakalayan Harry Styles, Grammy adaylıklarının en büyük hayal kırıklığı oldu. “Aperture” adlı single çalışmasıyla da dikkat çeken Styles, hiçbir kategoride aday gösterilmedi.
ARIANA GRANDE 4 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ
Bir diğer hayal kırıklığı yaratan isim de Ariana Grande oldu. 2027 Grammy Ödülleri'nde güçlü bir performans sergilemesi beklenen şarkıcı, “Yılın Albümü” ve “Yılın Kaydı” kategorilerinde adaylık elde edemedi. Grande, Grammy'de 4 dalda aday gösterildi.
2026'ya "Boston" şarkısıyla damga vuran ve parçası Bilboard Hot 100 listesinde iki numaraya kadar yükselen Stella Lefty de hiçbir dalda adaylık elde edemedi.
Beyonce bugüne kadar 35 kez Grammy ödülü kazandı.
BEYONCE REKOR KIRDI
"Morning Dew (Donk)" şarkısıyla En İyi Solo R&B Performansı kategorisinde Grammy'ye aday gösterilen Beyonce , yeni bir rekora imza attı. Beyonce, bu adaylıkla Grammy ödüllerine 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.
RAYE ZİRVEDE
“This Music May Contain Hope” adlı ikinci albümüyle beğeni toplayan Raye, toplamda 11 adaylıkla en çok aday gösterilen isim oldu. Raye, yılın albümü, yılın şarkısı ve "Where Is My Husband!" şarkısıyla yılın kaydı da başta olmak üzere, dört büyük kategorinin üçüne de aday gösterildi.
MADONNA 16 YIL SONRA İLK GRAMMY ADAYLIĞI KAZANDI
Pop müziğin ikonik ismi Madonna , 69'uncu Grammy Ödülleri'ne 4 dalda aday gösterildi. Şarkıcı, 2010'dan bu yana ilk kez Grammy adaylığı elde etti.
Madonna, "Confessions II" albümüyle “En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü” dalında aday gösterilirken, "I Feel So Free" ile En İyi Dans/Elektronik Müzik Kaydı kategorisinde, “Danceteria” ile de En İyi Dans-Pop Kaydı kategorisinde aday gösterildi. Madonna, Sabrina Carpenter ile olan “Bring Your Love” düetiyle de En İyi Pop İkili/Grup Performansı adayları arasında yer aldı.
Grammy Ödülleri adaylarında bu yıl kadın sanatçılar öne çıkıyor.
Öte yandan Grammy Ödülleri'nde dört büyük kategoride yarışan isimler belli oldu.
İşte o isimler…
YILIN KAYDI
Olivia Dean - Man I Need
Ella Langley - Choosin’ Texas
Bruno Mars - I Just Might
Raye - Where Is My Husband
Olivia Rodrigo - The Cure
Rosalia - Berghain
Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Tame Impala - Dracula
YILIN ALBÜMÜ
Phoebe Bridgers - Lost Weekend
Olivia Dean - The Art of Loving
Ella Langley - Dandelion
Bruno Mars - The Romantic
Raye - This Music May Contain Hope
Olivia Rodrigo - You seem pretty sad for a girl so in love
Rosalia - Lux
Taylor Swift - The Life of a Showgirl
YILIN ŞARKISI
Berghain - Björk Gudmundsdottir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalia Vila Tobella ve Dylan Wiggins
Choosin' Texas - Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley ve Joybeth Taylor
The Cure - Daniel Nigro ve Olivia Rodrigo
Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande, Max Martin ve Ilya Salmanzadeh
I Knew It, I Knew You - Jack Antonoff ve Taylor Swift
Man I Need - Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. ve Zach Nahome
Risk It All - Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence ve Bruno Mars
Where Is My Husband! - Rachel Keen ve Mike Sabath
EN İYİ YENİ SANATÇI
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
69'uncu Grammy Ödülleri töreni, 7 Şubat 2027'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek.