Grammy ertelendi Sundance çevrim içi

Resmi açıklama Grammy ödüllerinin resmi sayfaları tarafından yapıldı. Açıklamada, 31 Ocak'ta Los Angeles'ta yapılması planlanan törenin, seyircileri ve çalışanları riske atmamak adına ertelendiği belirtildi.



Törenin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Grammy Ödülleri geçen yıl da salgın nedeniyle ertelenmiş, 14 Mart 2021'de düzenlenmişti.



Sundace Film Festivali ise ertelenmedi. Ancak yüz yüze yapılması planlanan etkinliğin online olarak düzenlenmesi kararı alındı. Festival 20 Ocak'ta başlayacak, 30 Ocak'ta sona erecek.

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