Grammy ertelendi Sundance çevrim içi

Omicron varyantı kültür-sanat festivallerini de etkiliyor. Müzik dünyasının en büyük gecesi olarak adlandırılan Grammy Ödül töreni yine ertelendi. Sundance film festivali ise çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Haberler 06.01.2022 - 10:21

Grammy ertelendi Sundance çevrim içi

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Resmi açıklama Grammy ödüllerinin resmi sayfaları tarafından yapıldı. Açıklamada, 31 Ocak'ta Los Angeles'ta yapılması planlanan törenin, seyircileri ve çalışanları riske atmamak adına ertelendiği belirtildi.

Törenin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Grammy Ödülleri geçen yıl da salgın nedeniyle ertelenmiş, 14 Mart 2021'de düzenlenmişti.

Sundace Film Festivali ise ertelenmedi. Ancak yüz yüze yapılması planlanan etkinliğin online olarak düzenlenmesi kararı alındı. 20 Ocak'ta başlayacak, 30 Ocak'ta sona erecek.

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