Grammy ödüllü The Black Keys ilk kez Türkiye'ye geliyor

Grammy ödüllü rock grubu “The Black Keys” grubu, "Peaches 'N Kream" turnesi kapsamında Türkiye 'ye geliyor.

Grup ilk kez İstanbul 'a gelmiş olacak ve 15 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

Dan Auerbach ve Patrick Carney ikilisi, son albümleri "No Rain, No Flowers"ta yer alan parçaların yanı sıra "Lonely Boy" ve "Gold on the Ceiling" gibi popüler şarkılarını seslendirecek.

Grubun performansı öncesinde ABD'li blues müzisyeni Robert Finley sahneye çıkacak.