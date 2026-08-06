Grammy'de Toygar Işıklı sürprizi
06.08.2026 16:18
Son Güncelleme: 06.08.2026 16:32
52 yaşındaki Toygar Işıklı, dizi müziği albümlerinin yanı sıra söz, beste ve yorumu kendisine ait solo albümleriyle de tanınıyor.
Birçok efsane dizinin müziklerinin mimarı olan Toygar Işıklı, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödülleri'nde jüri üyeliğine seçildi.
Türk televizyonlarına damga vuran “Aşk-ı Memnu”, “Ezel”, “Dudaktan Kalbe”, “Yaprak Dökümü”, “Kuzey Güney”, “Medcezir”, “Kara Sevda”, "Çukur", “Yargı” gibi dizilerin müziklerine imza atan Toygar Işıklı, Grammy Ödülleri'nde oy kullanacak jüri üyeleri arasına seçildi.
Dünyaca ünlü müzisyenler ve yapımcıların bulunduğu jüriye kabul edilen Toygar Işıklı, Grammy Ödülleri'ni düzenleyen Recording Academy'nin "Voting Member" (Oy Veren Üye) kadrosuna kabul edildi.
Toygar Işıklı'nın binden fazla eser bestelediği biliniyor.
“KARİYER YOLCULUĞUMDA BÖYLE BİR TAKDİRLE KARŞILAŞMAK BENİM İÇİN AYRI BİR GURUR”
Toygar Işıklı, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Müzisyen paylaşımında, “Yıllardır durmaksızın çalışarak, sadece müziğime odaklanarak inşa ettiğim bu kariyer yolculuğumda böyle bir takdirle karşılaşmak ve bu noktaya ulaşmak benim için ayrı bir gurur kaynağı” dedi.
“Bu prestijli uluslararası platformda ülkemizi, tınılarımı ve müziğimi temsil edecek olmak çok anlamlı” diyen Işıklı, sözlerini “Grammy Ödülleri’nin karar süreçlerine katkıda bulunmak, sektörümüzün geleceğini şekillendiren bu ilham verici toplulukla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. Katkı sunan, inanan ve bu yolda yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler!” diye noktaladı.