Gregory Porter, Off The Record by Pozitif ile D Maris Bay sahnesinde

Doğanın lüksle buluştuğu özgün atmosferiyle bir yaşam stili destinasyonu olan D Maris Bay, misafirlerini müzik ve gastronominin iç içe geçtiği ayrıcalıklı bir deneyime davet ediyor. Geçtiğimiz yıl Alan Parsons’ı ağırlayan ve büyük yankı uyandıran ‘’Off The Record by Pozitif’’ serisi, bu sezon çıtayı daha da yukarı taşıyarak dünya sahnesinin en prestijli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

4 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşecek gala etkinliğinde, günümüz caz müziğinin en etkileyici figürlerinden biri kabul edilen Gregory Porter sahne alacak. “Liquid Spirit” ve “Take Me to the Alley” albümleriyle iki kez "En İyi Caz Vokal Albümü" dalında Grammy ödülüne layık görülen Porter, duygusal derinliği yüksek performansı ve güçlü sahne karizmasıyla Datça ’nın büyüleyici doğasında unutulmaz bir geceye imza atacak.