Gregory Porter, Off The Record by Pozitif ile D Maris Bay sahnesinde
04.06.2026 14:04
D Maris Bay, özel gecede müzikseverleri çam ormanları ve turkuaz sularla çevrili eşsiz bir atmosferde buluşturuyor.
Datça Yarımadası’nın büyüleyici atmosferinde konumlanan D Maris Bay, Off The Record by Pozitif ile Grammy ödüllü caz ikonu Gregory Porter’ı ağırlamaya hazırlanıyor. 4 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşecek özel gala etkinliği müzik, gastronomi ve eğlenceyi bir araya getirerek misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunacak. (İlandır)
Doğanın lüksle buluştuğu özgün atmosferiyle bir yaşam stili destinasyonu olan D Maris Bay, misafirlerini müzik ve gastronominin iç içe geçtiği ayrıcalıklı bir deneyime davet ediyor. Geçtiğimiz yıl Alan Parsons’ı ağırlayan ve büyük yankı uyandıran ‘’Off The Record by Pozitif’’ serisi, bu sezon çıtayı daha da yukarı taşıyarak dünya sahnesinin en prestijli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.
4 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşecek gala etkinliğinde, günümüz caz müziğinin en etkileyici figürlerinden biri kabul edilen Gregory Porter sahne alacak. “Liquid Spirit” ve “Take Me to the Alley” albümleriyle iki kez "En İyi Caz Vokal Albümü" dalında Grammy ödülüne layık görülen Porter, duygusal derinliği yüksek performansı ve güçlü sahne karizmasıyla Datça’nın büyüleyici doğasında unutulmaz bir geceye imza atacak.
D Maris Bay, özel gecede müzikseverleri çam ormanları ve turkuaz sularla çevrili eşsiz bir atmosferde buluşturuyor.
Müzik ve Doğa D Maris Bay’de Buluşuyor
Gastronomi, lüks perakende ve wellness konseptlerini “kelimelerin ötesinde” bir deneyim anlayışıyla bir araya getiren D Maris Bay, bu özel gecede müzikseverleri çam ormanları ve turkuaz sularla çevrili eşsiz bir atmosferde buluşturuyor. Sadece bir konser değil bir yaşam stili deneyimi olarak kurgulanan Off The Record by Pozitif gala etkinliği, otelin yüksek hizmet standartları ve özenle kürate edilen etkinlik yaklaşımıyla yaz sezonunun öne çıkan anlarından biri olmaya hazırlanıyor.
Gregory Porter’ın güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle birleşen bu özel gece, müziğin ötesine geçen bütünlüklü bir deneyim sunarken Off The Record by Pozitif, her sezon olduğu gibi bu yıl da müzik, gastronomi ve atmosferi bir araya getiren seçkin buluşmalara imza atmayı sürdürüyor.
4 Temmuz akşamı D Maris Bay’de gerçekleşecek Off The Record by Pozitif gala etkinliği, müziğin ve doğanın kusursuz uyumunu tecrübe etmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.